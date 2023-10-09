國慶連假受東北季風攪局 今年澎湖觀光提前結束

受到東北季風影響，馬公港務大樓湧入大批提前搭船人潮。（民眾提供）

2023/10/09 16:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年中秋過後，東北季風就開始肆虐，今年國慶連假緊接著中秋之後，被視為澎湖觀光最後一波熱潮。但原本4天的國慶連續假期，還是免不了被東北季風攪局，提前於（9）日結束，也等於宣布今年澎湖觀光提前關門，嘉義布袋至澎湖馬公海運藍色公路明年再見。

根據中央氣象署預測，受到東北季風影響，10日起澎湖海域出現7級以上風浪，強風將持續至12日，因此澎湖海運被迫中斷，所以航行嘉義馬公至澎湖馬公的船公司，緊急通知遊客提前開船，由下午3時30分船班，提早至中午12時至下午1時30分開船，許多接到通知的遊客，匆匆結束遊程趕回搭船。

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由於國慶連續假期長達4天，搭乘海運抵澎的旅客人數不少，原本明（10）日連續假期，才會進入運輸高峰期，但受到東北季風影響，明日起海運被迫停航，因此今日必須提前啟動收假運輸，使得原本僅10艘船班運輸，加班3班運輸，總計開航13班運輸旅客。

扼控澎湖海運出入關的馬公港務大樓，受到班次臨時調度影響，大批遊客湧入港務大樓等待搭船，導致現場相當擁擠，遊客歸心似箭，宛若菜市場一般熱鬧，因東北季風攪局，讓國慶連假行程因而縮水，也提早宣布澎湖今年海運畫下句點，而無法達成今日船班返回台灣的遊客，明日將湧入澎湖機場候補搭機，又將在國慶收假日當天，再次考驗澎湖機場調度能力。

由於東北季風起，10日起澎湖海運中斷，提前宣布澎湖觀光關門。（民眾提供）

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