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新店裕隆城加強交維迎戰雙十人潮 再祭搭接駁車抽獎優惠

新北市交通局、新店區裕隆城商場針對雙十國慶連假人潮、車潮精進交通維持計畫，透過增加接駁車班次等方式疏解人潮。（新北市交通局提供）

新北市交通局、新店區裕隆城商場針對雙十國慶連假人潮、車潮精進交通維持計畫，透過增加接駁車班次等方式疏解人潮。（新北市交通局提供）

2023/10/09 16:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市交通局、新店區裕隆城商場針對雙十國慶連假人潮、車潮精進交通維持計畫，透過增加接駁車班次等方式疏解人潮。針對雙十連假前二日情況，交通局今（9）日表示，警察局加強違規取締，業者也以搭乘接駁車加開班次、搭接駁車可參加抽獎等方式多管並進，有效舒緩周邊交通秩序，也呼籲有意前往裕隆城的民眾多加利用大眾運輸。

裕隆城說明，即日起至15日推出「即抽即贈TPASS」活動，民眾搭乘裕隆城接駁車並與接駁車合影，可參加限量60份TPASS抽獎，並將獲贈會員點數1點，每名會員每日限贈1點。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，市府督導裕隆城依原開幕交維計畫自行開駛6台接駁中巴，也再請業者新增2台大巴，從捷運大坪林站5號出口直接駁直達商場，並視乘客人數機動發車；連假首日開出131車次接駁5100人，第2天146車次接駁人數6000人，接駁人數較中秋連假增加30%。

此外，吳政諺指出，裕隆城停車場昨（8）日共計啟動20次滿場管制，強制驅離排隊準備入場車輛，以避免車流回堵主要幹道，但連假首日有駕駛人不服義交指揮更違規佔道，導致車流嚴重回堵，交通局已蒐證請警察局依法告發。

交通局呼籲民眾利用大眾運輸接駁前往裕隆城，可省下找車位的時間與停車費，警察局也將增派警力加強取締佔道排隊等候進場的違規車輛，以維周邊交通秩序與順暢。

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