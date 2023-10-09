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「米國學校」食農教育班 體驗米飯從泥巴到嘴巴、分辨蜜蜂公母

參與活動的遊客和民眾爭相認識「關山米」的前世今生。（記者陳賢義攝）

參與活動的遊客和民眾爭相認識「關山米」的前世今生。（記者陳賢義攝）

2023/10/09 16:30

〔記者陳賢義／台東報導〕關山鎮農會「米國學校」雙十連假開辦食農教育，遊客及民眾反應熱絡大爆滿，共同體驗香噴噴的白米飯如何從泥土到嘴巴，還睜大雙眼學習如何從密密麻麻的蜂群中分辨公母，既新鮮又有趣。闔家來訪的李爸說，小孩在家吃飯如似酷刑，總得三催四請，「碗公飯」的香噴白米，加上可口又安全的菜色，不到幾分鐘就吃得碗底朝天，讓他覺得此趟旅程和體驗好值得。

大小朋友一起認識「關山米」的前世今生，還首度挑戰如何分辨蜜蜂公母，高難度的考驗讓所有人都睜大了雙眼，深怕一眨眼就錯認，中午色香味俱全的碗公飯，更是讓眾人吃得津津有味。「食安」問題日漸重視，加上「食農教育法」去年三讀通過，水土保持局推動「農村再生計劃」，在關山舉辦「小鎮優遊農村尋寶趣」活動。

活動除了開放民眾自由報名，還也結合旅行社開發農村體驗行程，米國學校被規劃為遊客集結中心點，不論是社區農家、或水稻製程的相關教育推廣都廣受好評。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，盤點在地社區的資源、特色產品和農村體驗行程其實相當豐富，但若要單打獨鬥自行推廣困難度很高，幸有台東分署的計劃帶起明顯成效，農會園區不僅安排有製米體驗，也提供其他農友產品的選修體驗如蜂蠟蠟燭、洗愛玉、飯糰製作等等。許多訪客透過透過養蜂人的講解，才知悉蜜蜂居然也有公母之分，過程也認識純正蜂蜜的辨識方式及品嚐蜂王乳。

小朋友睜大雙眼從密密麻麻的蜂群中辨識公母。（記者陳賢義攝）

小朋友睜大雙眼從密密麻麻的蜂群中辨識公母。（記者陳賢義攝）

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