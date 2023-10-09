高鐵台中站今未見排隊人龍 明搭車可參考人潮資訊燈號

國慶連假即將收假，高鐵台中站今天下午乘車情況正常，並未出現排隊人龍。（記者陳建志攝）

2023/10/09 15:07

〔記者陳建志／台中報導〕高鐵台中站上週中秋連假收假，搭乘自由座旅客大排長龍引發民怨，台灣高鐵公司在國慶連假疏運期間，共加開190班次列車，並將視排隊人潮，機動加開全車自由座列車，今天高鐵台中站搭車人潮正常，未出現排隊人龍，高鐵表示，已在公司網站首頁的「最新消息」公告「車站人潮資訊」，藉由燈號讓旅客可以知道車站人潮狀況，預估排隊等候的時間，提早安排行程。

中秋連假收假日高鐵台中站排自由座的人龍長達1公里，不少民眾排了約2、3個小時才搭到車引發民怨，國慶連假即將收假，民眾都擔心大排長龍等車的情況重演，台灣高鐵公司為疏運旅客，國慶連假期間共加開190班次列車，提供1057班次列車的旅運服務。

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今天是國慶連假收假前一天，高鐵台中站今天搭車情況正常，並未出現排隊人龍，今天下午2點高鐵公司網站公告的「車站人潮資訊」也顯示「綠燈」乘車正常。

台灣高鐵公司預估國慶連假收假，人潮較多的時段可能集中在10月10日北上下午1點至晚上8點間，建議計畫搭乘自由座的旅客，可彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更加順暢。

台灣高鐵公司為了讓旅客可以事先知道車站乘車狀況，也在公司網站的「最新消息」，每小時公布全線12座車站「車站人潮資訊」，並用燈號顯示人潮狀況，燈號「綠燈」表示乘車正常；燈號「黃燈」表示進行月台管控，約等候30分鐘以上；燈號「紅燈」表示進行閘門管制，約等候1小時以上，不過實際等候時間仍依現場狀況為準。

此外，啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX行動購票」App推播至旅客手機，敬請希望接收相關資訊的旅客，提早開啟App推播通知，以利掌握車站人潮資訊，避開尖峰時段，讓行程更順暢。

高鐵公司在公司網站的「最新消息」，每小時公布「車站人潮資訊」，今天下午顯示都是「綠燈」的乘車正常。（擷取自台灣高鐵網站）

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