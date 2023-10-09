停電逾100小時，台電工程人員不分日夜搶修。（立委蔡易餘提供）

2023/10/09 09:41

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕小犬颱風造成嘉義沿海地區電線桿礙子附著過多的鹽分與灰塵而停電，嘉義縣停電高達4萬3150戶，經台電工程人員日夜搶修，目前仍有132戶停電中，預計今天中午12點之前全部恢復供電，由於停電逾100小時，受災戶苦不堪言。

蔡易餘表示，這幾天經過台電及消防同仁並肩作戰努力搶修後，超過95%已經復電，剩下的多數是220以上重電（事業用電），台電公司仍然持續搶修中。

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蔡易餘指出，將在立法院經濟委員會開會時與經濟部溝通討論颱風的問題，並提出四大訴求，首先是這次停電主要是鹽塵害的影響產生洩漏電流與火花的現象，造成搶修復電完成後，仍無法正常送電；未來如遇鹽塵害，應該記取教訓，先清洗再修理，平時也應該定期清洗。

蔡易餘說，這次發生沿海地區停電，也造成加油站無法正常運作，但許多發電機都需要柴油才能運轉，未來如遇大規模停電，應第一時間請中油公司出動大型油罐車做為民眾緊急使用；這次有許多民生用電長達數十個小時停電，所以我要求經濟部研討用減免方式，補助這次停電的用戶。

蔡易餘強調，這次停電最辛苦的是台電基層同仁，沒日沒夜的在搶修，他們是非常辛苦的，所以我要呼籲行政院明年度要調整公務人員加薪4%，一定要一併考慮到國營事業，加薪提升基層國營事業員工的士氣。

停電逾100小時，嘉義縣仍有132戶搶修中。（台電提供）

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