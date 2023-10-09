北北基宜豪雨特報！ 北台灣今整天有雨、高溫略降

今日北部及東半部地區降雨機率高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。（資料照）

2023/10/09 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面通過及東北季風增強，今日北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。中央氣象署今日清晨5點40分針對北北基宜發布豪雨特報，台北市山區、基隆市、新北市山區及北海岸、宜蘭縣平地為大雨特報示警範圍；宜蘭縣山區則為豪雨特報示警區域。

今日中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨，民眾外出時建議攜帶雨具備用。溫度方面，各地夜晚清晨低溫約24到26度，桃園以北及東北部溫度白天高溫稍降，約26、27度，其他地區高溫在28至32度左右，感受上為舒適至悶熱。

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空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（10日）鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有機會出現局部大雨或豪雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週三至下週日（11日至15日）受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 26 25 ~ 31 26 ~ 30 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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