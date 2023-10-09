為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北北基宜豪雨特報！ 北台灣今整天有雨、高溫略降

今日北部及東半部地區降雨機率高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。（資料照）

今日北部及東半部地區降雨機率高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。（資料照）

2023/10/09 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面通過及東北季風增強，今日北部及東半部地區降雨機率仍高，整天不定時有局部陣雨，尤其桃園以北及東北部地區下雨時間較長。中央氣象署今日清晨5點40分針對北北基宜發布豪雨特報，台北市山區、基隆市、新北市山區及北海岸、宜蘭縣平地為大雨特報示警範圍；宜蘭縣山區則為豪雨特報示警區域。

今日中南部地區為多雲到晴，午後須注意有局部短暫雷陣雨，民眾外出時建議攜帶雨具備用。溫度方面，各地夜晚清晨低溫約24到26度，桃園以北及東北部溫度白天高溫稍降，約26、27度，其他地區高溫在28至32度左右，感受上為舒適至悶熱。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（10日）鋒面通過及東北季風增強，東北部及桃園以北地區有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有機會出現局部大雨或豪雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

週三至下週日（11日至15日）受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
25 ~ 26 25 ~ 31 26 ~ 30 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
週一北部有雨氣溫稍降 中南部留意午後雷陣雨
2023/10/08 23:21

週一北部有雨氣溫稍降 中南部留意午後雷陣雨
15縣市豪、大雨特報 宜蘭高屏慎防大雷雨
2023/10/08 18:42

15縣市豪、大雨特報 宜蘭高屏慎防大雷雨

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
西北太平洋多個熱帶系統活動 吳德榮：一週內天氣暫不受影響
2023/10/08 09:58

西北太平洋多個熱帶系統活動 吳德榮：一週內天氣暫不受影響
北北基防局部大雨！鋒面接近 北東今整天有陣雨
2023/10/08 06:50

北北基防局部大雨！鋒面接近 北東今整天有陣雨

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播