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騎1公里捐10元！太平洋自行車公益家庭日 近千人同騎響應

騎1公里捐10元！太平洋自行車公益家庭日，近千名車友同騎響應。（太平洋自行車提供）

騎1公里捐10元！太平洋自行車公益家庭日，近千名車友同騎響應。（太平洋自行車提供）

2023/10/08 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕邁入第13屆的「太平洋自行車單車公益家庭日」，於國慶連假在桃園新屋農博環境教育園區登場，以「你騎1公里，太平洋捐10元」號召，吸引近千名大、小車友同騎做公益，經統計共完騎3萬8492公里、宣達以自行車替代汽車可減碳9623公斤的概念，太平洋自行車宣布捐出逾38萬元，轉為購置特殊需求車款經費，落實企業回饋社會與推動多元自行車運動的信念。

太平洋自行車創辦人林正義今（8日）表示，很高興這項單車公益家庭日活動能有越來越多車友響應，讓總騎乘公里數隨著參與車友增加，讓他心中充滿感恩歡喜，同時感謝包含邑昇實業、喬紳公司、手信霧影城、寶礦力水得、城市綠洲、捷世樂單車及墾樂開發等企業支持這項「運動休閒做公益」的活動。

今年獲贈特殊需求車款的單位，包含台灣師範大學體育運動科學系、台中市慢飛家庭關懷協會、生命勵樂活輔健會及2名腦性麻痺朋友。

與會的台師大體育運動科學系教師潘正宸表示，在活動的分享會中，聽到很多腦麻朋友如何踏上國際賽事完成夢想，謝謝太平洋長年投入在特殊需求車款的設計與開發，並對身障運動的支持，台師大在獲得此項資源後將透過己身的力量推廣給有需要的學生，讓腦麻朋友也能享受陽光下騎車跑步風的快感。

桃園市政府環保局長陳世偉則肯定太平洋自行車，除了長期投入研發與製造多元自行車，並從自身做公益及重視ESG企業社會責任，能連續13屆帶頭將這有意義的活動分享給身邊的親朋好友，提倡低碳永續行動，落實環保永續與匯聚公益能量，相當有意義。

騎1公里捐10元！太平洋自行車公益家庭日，近千名車友同騎響應。（太平洋自行車提供）

騎1公里捐10元！太平洋自行車公益家庭日，近千名車友同騎響應。（太平洋自行車提供）

太平洋自行車創辦人林正義（中）等人共完騎3萬8492公里、可減碳9623公斤。（太平洋自行車提供）

太平洋自行車創辦人林正義（中）等人共完騎3萬8492公里、可減碳9623公斤。（太平洋自行車提供）

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