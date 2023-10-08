白沙屯媽贊境嘉縣新港鄉 今晚駐駕奉天宮雙媽相會

白沙屯拱天宮媽祖今天下午抵達新港鄉，沿路眾多信徒簇擁恭迎。（記者王善嬿攝）

2023/10/08 19:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」嘉義贊境第2天，今下午抵達嘉縣新港鄉，晚間駐駕新港奉天宮，明（9日）上午6點舉行回駕大典；拱天宮媽祖與新港奉天宮媽祖在新港「香逢」，吸引數以萬計香客擠爆新港街區。

今下午近4點，「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎抵達新港鄉，嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、縣議長張明達、新港鄉長葉孟龍等人在中山路牌樓接駕，白沙屯媽鑾轎「三進三出」停駕紅壇。

請繼續往下閱讀...

翁章梁表示，台灣媽祖信仰是安定的力量，因為媽祖，台灣人的心安定、有力量，祈求白沙屯媽祖及新港奉天宮媽祖庇佑台灣平安。

何達煌說，白沙屯拱天宮與新港奉天宮長久都有互相交流，今年5月他與新港大興宮等宮廟前往拱天宮參香，商討兩宮贊香會香事宜，拱天宮主委洪文華一行人就前來新港討論細節、勘查路線，讓此次贊境活動順利圓滿。

何達煌說，新港鄉各界奉迎白沙屯媽祖蒞臨賜福，奉天宮也派出了媽祖駕前如吟詩團等9個團隊迎接，加上白沙屯媽上千人香燈腳，讓雙十連假的新港街道熱鬧滾滾，還有一攤攤免費供食站，期待以最熱鬧的場域與美食，讓全國香客參與兩尊媽祖的世紀相會，一同寫下歷史的一頁。

葉孟龍表示，國慶連假開始，新港鄉街區人潮漸漸增多，今中午參拜香客將中山路擠得水洩不通，新港奉天宮、大興宮等宮廟及嘉義縣定古蹟培桂堂等景點，遊客如織，有助地方觀光。

新港奉天宮董事長何達煌說，今兩宮媽祖在新港「香逢」，寫下歷史一頁。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法