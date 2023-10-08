為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

罰不怕！彰化羽毛飼料廠惡臭5年罰逾421萬 情節重大勒令停工

彰化縣大村鄉一家回收禽類羽毛加工製成肥料、飼料的工廠，長期被居民檢舉味道惡臭，也曾公開抗議。（資料照）（記者劉曉欣攝）

彰化縣大村鄉一家回收禽類羽毛加工製成肥料、飼料的工廠，長期被居民檢舉味道惡臭，也曾公開抗議。（資料照）（記者劉曉欣攝）

2023/10/08 19:23

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉美港路上的同益企業，以回收禽類羽毛加工製成肥料、飼料，附近居民40年來飽受惡臭之苦，多次檢舉與抗議都不改善。環保局表示，2018年以來裁罰總金額達421萬6000元，因業者未取得設置許可證，同時1年內2次要求限期改善異味污染未果，認定情節重大勒令停工！

彰化縣環保局長江培根表示，由於同益企業違反空氣污染防制法情節重大，在今年7月12日勒令停工，並要求廠內堆放的羽毛物料，必須限期在8月31日清除完畢。為避免業者偷偷再起爐灶，環保局也在工廠周邊架設監視系統，全天候監控車輛進出狀況，確保工廠沒有在作業，一旦有發現違法情事，一律移送地檢署偵辦。

環保局指出，大村鄉、員林市一帶民眾，長期檢舉有不明惡臭，該局鎖定大村鄉羽毛飼料廠執行稽查，2018年以來稽查次數達291次，裁處及限期改善6次，依照空氣污染防制法共裁罰421萬6000元。只要查出異味污染物超標就要求限期改善，但業者1年內接到2次限期改善卻沒有作為，1年內第3度發現異味污染物超標，以達情節重大規定，在今年7月12日勒令停工。

縣議員張欣倩指出，附近居民多年來飽受惡臭之苦，好不容易因為停工才遠離惡臭，就怕業者再度復工，但根據她初步了解，復工必須要上網公開，經環保團體等單位同意，以及專家審查審核通過；在復工前必須先試車並符合規範，最後才得提出報告爭取復工，將會全力關注未來動向與發展。

前縣議員賴澤民表示，近來接獲不少陳情，民眾擔心同益企業會再復工，如果有復工的可能，不排除再包圍工廠抗議。

彰化縣環保局強調，針對空氣污染會主動進行稽查。（彰化縣政府提供）

彰化縣環保局強調，針對空氣污染會主動進行稽查。（彰化縣政府提供）

彰化縣環保局針對有空氣污染可疑排放源頭，都會早鳥夜鶯稽查專案。（彰化縣政府提供）

彰化縣環保局針對有空氣污染可疑排放源頭，都會早鳥夜鶯稽查專案。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員林高級住宅區頻傳「屍臭味」 禍首抓到了！
2022/11/18 17:02

員林高級住宅區頻傳「屍臭味」 禍首抓到了！
同益羽毛廠惡臭大村鄉40年 上百居民圍工廠抗議怒喊：停工
2021/11/26 21:26

同益羽毛廠惡臭大村鄉40年 上百居民圍工廠抗議怒喊：停工

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
百桂占地限期拆、同益違建續飄臭 彰縣府稱無雙標
2021/11/23 15:19

百桂占地限期拆、同益違建續飄臭 彰縣府稱無雙標

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播