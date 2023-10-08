罰不怕！彰化羽毛飼料廠惡臭5年罰逾421萬 情節重大勒令停工

彰化縣大村鄉一家回收禽類羽毛加工製成肥料、飼料的工廠，長期被居民檢舉味道惡臭，也曾公開抗議。（資料照）（記者劉曉欣攝）

2023/10/08 19:23

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉美港路上的同益企業，以回收禽類羽毛加工製成肥料、飼料，附近居民40年來飽受惡臭之苦，多次檢舉與抗議都不改善。環保局表示，2018年以來裁罰總金額達421萬6000元，因業者未取得設置許可證，同時1年內2次要求限期改善異味污染未果，認定情節重大勒令停工！

彰化縣環保局長江培根表示，由於同益企業違反空氣污染防制法情節重大，在今年7月12日勒令停工，並要求廠內堆放的羽毛物料，必須限期在8月31日清除完畢。為避免業者偷偷再起爐灶，環保局也在工廠周邊架設監視系統，全天候監控車輛進出狀況，確保工廠沒有在作業，一旦有發現違法情事，一律移送地檢署偵辦。

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環保局指出，大村鄉、員林市一帶民眾，長期檢舉有不明惡臭，該局鎖定大村鄉羽毛飼料廠執行稽查，2018年以來稽查次數達291次，裁處及限期改善6次，依照空氣污染防制法共裁罰421萬6000元。只要查出異味污染物超標就要求限期改善，但業者1年內接到2次限期改善卻沒有作為，1年內第3度發現異味污染物超標，以達情節重大規定，在今年7月12日勒令停工。

縣議員張欣倩指出，附近居民多年來飽受惡臭之苦，好不容易因為停工才遠離惡臭，就怕業者再度復工，但根據她初步了解，復工必須要上網公開，經環保團體等單位同意，以及專家審查審核通過；在復工前必須先試車並符合規範，最後才得提出報告爭取復工，將會全力關注未來動向與發展。

前縣議員賴澤民表示，近來接獲不少陳情，民眾擔心同益企業會再復工，如果有復工的可能，不排除再包圍工廠抗議。

彰化縣環保局強調，針對空氣污染會主動進行稽查。（彰化縣政府提供）

彰化縣環保局針對有空氣污染可疑排放源頭，都會早鳥夜鶯稽查專案。（彰化縣政府提供）

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