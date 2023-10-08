為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

山上花園水道博物館館慶熱鬧登場 App遊戲12月中上線

台南山上花園水道博物館4週年館慶活動，吸引不少民眾入園，館方與寬大銀河股份有限公司合作的專屬互動遊戲APP，也在活動中供民眾初步體驗。（記者劉婉君攝）

台南山上花園水道博物館4週年館慶活動，吸引不少民眾入園，館方與寬大銀河股份有限公司合作的專屬互動遊戲APP，也在活動中供民眾初步體驗。（記者劉婉君攝）

2023/10/08 20:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館4週年館慶活動，於雙十連假期間熱鬧登場，今（8）日下午結合台南國際音樂節，邀請台北愛樂交響樂團坐在古蹟建築前的大樹下，演奏多首迪士尼經典樂曲，來台參加國慶晚會的日本國會議員，也前往參觀。而館方與民間企業合作的專屬互動遊戲App，也在活動中提供民眾初步體驗，預計12月中旬上線。

台南山上花園水道博物館慶祝4週年館慶，也是台南水道落成101週年慶，從昨（7）日起一連3天推出一系列的活動，包括驚奇博物館行動列車闖關活動之外，還有攀樹體驗、趣讀台南水道等活動，相當多元且豐富。

國慶晚會於今晚在台南空軍基地舉辦，上午有不少民眾湧入山上花園水道博物館，而來台參加國慶活動的日本國會議員祝賀團中，多位日本國會議員也在晚會之前，先前往參觀台南水道。

另外，館方與寬大銀河股份有限公司合作，新開發一款台南山上花園水道博物館專屬的互動遊戲APP，各地民眾可以先在線上初步認識台南水道，藉由遊戲互動增加趣味，正式推出後也將搭配線下的任務，邀請民眾親自到園區一遊。

相關的館慶活動明天最後一天，除了有山上花園水道博物館與南瀛天文館、左鎮化石園區、南科考古館、樹谷生活科學館等合作的「驚奇博物館行動列車」，還有古蹟巡禮、園長見面會、攀樹體驗及趣讀台南水道等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雙十連假首日遊客爆衝 台南這3景點異軍突起
2023/10/07 21:28

雙十連假首日遊客爆衝 台南這3景點異軍突起
山上水道博物館4歲 攀樹、闖關同樂
2023/10/06 05:30

山上水道博物館4歲 攀樹、闖關同樂

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
領角鴞站崗1個半月 被封台南山上水道博物館最萌小門神
2023/10/01 13:29

領角鴞站崗1個半月 被封台南山上水道博物館最萌小門神
台南水道博物館導入AR科技 化身水滴寶寶體驗水旅程
2023/08/27 14:21

台南水道博物館導入AR科技 化身水滴寶寶體驗水旅程

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播