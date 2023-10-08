山上花園水道博物館館慶熱鬧登場 App遊戲12月中上線

台南山上花園水道博物館4週年館慶活動，吸引不少民眾入園，館方與寬大銀河股份有限公司合作的專屬互動遊戲APP，也在活動中供民眾初步體驗。（記者劉婉君攝）

2023/10/08 20:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館4週年館慶活動，於雙十連假期間熱鬧登場，今（8）日下午結合台南國際音樂節，邀請台北愛樂交響樂團坐在古蹟建築前的大樹下，演奏多首迪士尼經典樂曲，來台參加國慶晚會的日本國會議員，也前往參觀。而館方與民間企業合作的專屬互動遊戲App，也在活動中提供民眾初步體驗，預計12月中旬上線。

台南山上花園水道博物館慶祝4週年館慶，也是台南水道落成101週年慶，從昨（7）日起一連3天推出一系列的活動，包括驚奇博物館行動列車闖關活動之外，還有攀樹體驗、趣讀台南水道等活動，相當多元且豐富。

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國慶晚會於今晚在台南空軍基地舉辦，上午有不少民眾湧入山上花園水道博物館，而來台參加國慶活動的日本國會議員祝賀團中，多位日本國會議員也在晚會之前，先前往參觀台南水道。

另外，館方與寬大銀河股份有限公司合作，新開發一款台南山上花園水道博物館專屬的互動遊戲APP，各地民眾可以先在線上初步認識台南水道，藉由遊戲互動增加趣味，正式推出後也將搭配線下的任務，邀請民眾親自到園區一遊。

相關的館慶活動明天最後一天，除了有山上花園水道博物館與南瀛天文館、左鎮化石園區、南科考古館、樹谷生活科學館等合作的「驚奇博物館行動列車」，還有古蹟巡禮、園長見面會、攀樹體驗及趣讀台南水道等。

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