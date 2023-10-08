侯批獎勵進口致豬農減產 農業部駁斥：產業轉型升級過渡期

農業部表示，今年面臨產業轉型升級過渡期，畜舍改善時勢必減少飼養，已透過短期進口補足需求並穩定市場價格。（資料照）

2023/10/08 18:26

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今（8）日批評政府補助進口豬肉，造成國產豬占有率降到8成。對此，農業部回應，主要原因是今年面臨產業轉型升級過渡期，畜舍改善時勢必減少飼養；已透過短期進口補足需求並穩定市場價格，提供進口豬肉供加工使用，國產豬肉仍優先供應國內消費市場。

農業部說明，今年面臨產業轉型升級過渡期，國內養豬場因農業部投入110年到113年養豬百億基金計畫，補助養豬場改建豬舍等設施設備，陸續已有近3000場養豬場投入改善，由於畜舍改善時勢必減少飼養，因此造成國內毛豬在養量比去年同期減少5000多公噸，出現短期缺口。

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農業部指出，近2年因俄烏戰爭造成國際原物料、能源成本上漲，國際豬肉也受影響，自今年3月起國際豬肉價格大幅上漲，以致今年1到3月豬肉進口量較去年同期減少約1萬1059公噸，減幅達37%。與此同時，今年4月起國內毛豬拍賣價格因受到進口豬肉大幅減少、國內毛豬供應不足等因素影響，以致各肉品市場毛豬拍賣價格大幅上漲，一度飆漲每公斤超過100元，影響消費大眾的日常支出與消費需求。

農業部表示，為穩定豬肉價格，農業部責成中央畜產會透過「限時限量」豬肉進口獎勵措施，實施期間自今年5月起至9月止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，目標獎勵數量5萬公噸，儘速補足國內安全庫存量，並提供進口豬肉供加工使用；國產豬肉優先供應國內消費市場所需。

農業部表示，除責成中央畜產會專案進口，以及限時限量獎勵業者進口豬肉供加工使用，同時也協調台糖公司持續增加供應市場，使國內毛豬充分供應傳統民生消費通路，務求豬肉供應平穩無虞；從今年毛豬拍賣價格顯示維持在綠燈區，也屬於3年平均價格最高價位，可確保豬農收益。

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