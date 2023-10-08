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台南喜樹萬皇宮全台唯一龜醮 燒仙舟祭龜靈公消火氣

台南市長黃偉哲為祭拜龜靈公的仙舟開光點眼。（記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲為祭拜龜靈公的仙舟開光點眼。（記者王俊忠攝）

2023/10/08 16:20

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區喜樹部落萬皇宮傳承約2百多年、具有地方宗教歷史文化特色的「龜醮」祭典，8日舉行仙舟開光、出航與火化系列儀式。廟方表示，200年前居民誤殺將成仙的大海龜，廟方每年造1艘仙舟裝載物資供品，設壇普度、火化仙舟祭拜龜靈公及送好兄弟。今天台南市長黃偉哲與多位立委、市議員為仙舟開光點眼。

喜樹附幼小朋友並自製米龜祈福，頭戴平安烏龜帽、手揮祈福烏龜旗，帶著米龜敬獻給龜靈公，活動後將白米回饋給社區，幼童亦自製白米參與仙舟添載，誠心希望龜靈公保佑喜樹地區平安。

2021年這全台唯一龜醮祭典，獲得台南市府依據文資法審議通過、公告登錄為市定民俗類無形文化資產，連續3年接受市府委託台南大學學者追蹤檢討祭典儀程，讓這獨特的市定民俗能更在地化與優質化。

有近300年歷史的喜樹「代天府萬皇宮」供奉葉、朱、李三府千歲，是地方信仰中心，相傳200年前，喜樹先民生計艱難，採合作捕撈、分食漁獲策略，一回居民意外捕獲1隻大海龜，眾人宰殺分食，事後喜樹部落發生火災，食用海龜者家戶無一倖免，未吃海龜的家戶未受波及，傳聞龜仙怨氣很重、可能為此報復，地方出現「火燒厝、燒過間」的諺語。

萬皇宮主委蔡忠壽表示，庒民情急下請示該廟三府千歲，得知誤殺修行多年、即將得道的龜仙，三府千歲說服龜仙、答應每年農曆8月24日舉行龜醮祭典，造仙舟添載供品與各式民生物資做法會超度、載走災厄，以保庄頭平安，此後萬皇宮每年與庄民就用贖罪的心情舉行龜醮祭典。

台南南區喜樹國小附幼的幼童們自製米龜祭拜龜靈公。（圖：喜樹國小提供）（記者王俊忠攝）

台南南區喜樹國小附幼的幼童們自製米龜祭拜龜靈公。（圖：喜樹國小提供）（記者王俊忠攝）

台南南區喜樹國小附幼的幼童們自製米龜祭拜龜靈公。（圖：喜樹國小提供）

台南南區喜樹國小附幼的幼童們自製米龜祭拜龜靈公。（圖：喜樹國小提供）

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