雙十連假適逢國慶晚會等活動 南市交通局公布易壅塞路段

南市交通局大台南智慧交通中心監控連假路況，圖為今天大灣交流道車流多。（南市交通局提供）

2023/10/08 14:52

〔記者蔡文居／台南報導〕雙十連假，台南市舉辦國慶晚會等多項活動，南市交通局於大台南智慧交通中心全程監看重要路段交通狀況。其中，今天下午尖峰時段，包括大灣、仁德交流道等周邊平面道路均出現大量車流。

南市交通局表示，經由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路，如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等路段，今天下午尖峰時段均出現大量車流。

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交通局表示，國慶晚會今晚首度移師台南，適逢雙十連假，預估參與人數將超越以往；另，安平遊憩碼頭舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」展覽，市區及安平地區周邊道路車流量增加，遊客可透過現場人員指揮引導，將車輛停靠於安平區內運河停3停車場、安平古堡停車場、安億停車場及港濱歷史公園停車場，維持安平遊憩碼頭周邊道路車流順暢。

交通局表示，配合今晚國慶晚會，今天下午3時至6時機場路（大同路二段至大同路三段490巷）、大同路三段456巷及大同路三段490巷將實施交通管制措施，預期於空軍基地主要連外的機場路兩端與台1線銜接路口及市區往返奇美博物館文賢路停車場將有較大車流產生，請民眾配合指揮人員引導，大台南智慧交通中心也將加強監控安平地區與台南空軍基地周邊道路車流狀況，適時依據週邊壅塞程度調整號誌秒數，以維持周邊路況順暢。民眾利用「台南市即時交通資訊網」掌握即時路況。

南市交通局大台南智慧交通中心監控連假路況，今天中華東路及東門路口車流多。（南市交通局提供）

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