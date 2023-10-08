蘭嶼缺飲用水源 台東縣府媒合提供淨水設備

世界展望會在蘭嶼提供淨水設備供居民應急使用。（記者黃明堂翻攝）

2023/10/08 12:09

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼被小犬颱風肆虐後缺乏飲用水源，台東縣府媒合世界展望會及慈濟共提供5組淨水設備，提供清淨水源，如民眾有需要可就近取用。

縣府社會處陳淑蘭處長表示，蘭嶼鄕先前已儲備14天之民生物資，加上縣府6日緊急採購，並於7日運送抵達蘭嶼開元港的3天物資，包括礦泉水、罐頭、泡麵、八寶粥等，都是可快速沖泡或即時食用的急需品，目前蘭嶼一般民生物資尚充足，如有特殊需求物資，縣府社會處災害救助物資開口契約，亦會啟動採購急需物資，以因應蘭嶼當地現況所需。

請繼續往下閱讀...

日前縣長饒慶鈴親自視察蘭嶼，發現由於風災影響，缺少即時飲用水源，特別指示縣府社會處積極與民間防災協力團體洽商，提供淡水淨水設備，目前已先由世界展望會提供3組淨水設備，其中一組固定於椰油，一組目前位於朗島，一組設置於東清，每組將為400至500人提供清淨水源，如民眾有需要可就近取用。

社會處指出，目前媒合佛教慈濟慈善事業基金會再提供二組淨水設備，亦將於今（8）日由貨輪運送至蘭嶼，其中一組將會擺放在蘭嶼高中，可提供學校及附近民眾互助使用乾淨的飲用水，後續如再有需求將可再增援一組。

另外，教育處表示，得知學校民生物資缺乏，為了滿足蘭嶼高中等五所學校教職員及學生的生活需求，與社會處協調合作緊急追加購買民生物資支援，以幫助學校師生們共同度過艱難時刻，預計今日透過貨輪運載往蘭嶼。

社會處也透過蘭嶼工作站及社區照顧關懷據點、文化健康站，原住民家庭服務中心等在地民間團體持續針對蘭嶼鄉受災戶、弱勢家戶、獨居長者及身障者等族群進行關懷服務，確保弱勢家戶安全與需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法