台中垃圾清運大車隊App未即時更新 議員批追車像追寶可夢

周永鴻批「台中垃圾清運大車隊」App經常無法即時更新車輛動態，甚至抵達時間還會回到過去。（記者蔡淑媛翻攝）

2023/10/08 11:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市環保局開發「台中垃圾清運大車隊」App方便民眾即時掌握垃圾車動態，強調不用追垃圾車像抓寶可夢，但市議員周永鴻接獲民眾陳情，反映該App常無法即時更新車輛動態，甚至抵達時間還會回到過去，讓民眾苦等不到垃圾車。

周永鴻表示，台中垃圾清運大車隊App號稱能讓民眾即時掌握垃圾車及資源回收車動態，強調App可查詢清潔車清運時間、地圖查看垃圾車即時位置，資源回收車也獨立定位，且能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播，現在民眾抱怨，動態不準，App推播通知形同虛設。

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周永鴻指出，民眾抱怨App時常無法顯示垃圾車即時動態，例如表定早上9點13分的垃圾車提早至9點以前或是延至9點半後到，App仍然顯示在原本表定時間抵達，就算App有更新預計抵達時間，還是會出現時間回溯的情況，檢視「台中垃圾清運大車隊」App評論區，也發現多個評論指出類似問題。

周永鴻說，因為垃圾車和資收車沿街收運忙碌，環保局推出的App更需要反應即時動態，讓民眾掌握車輛抵達時間，但動態更新七零八落，導致等垃圾車像是抓稀有寶可夢，便民的美意變成擾民，環保局應該檢討車輛GPS是否準確且即時和App連動，杜絕類似狀況發生。

周永鴻指台中垃圾清運大車隊」App的垃圾車抵達時間會回到過去。（周永鴻提供）

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