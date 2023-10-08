為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中垃圾清運大車隊App未即時更新 議員批追車像追寶可夢

周永鴻批「台中垃圾清運大車隊」App經常無法即時更新車輛動態，甚至抵達時間還會回到過去。（記者蔡淑媛翻攝）

周永鴻批「台中垃圾清運大車隊」App經常無法即時更新車輛動態，甚至抵達時間還會回到過去。（記者蔡淑媛翻攝）

2023/10/08 11:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市環保局開發「台中垃圾清運大車隊」App方便民眾即時掌握垃圾車動態，強調不用追垃圾車像抓寶可夢，但市議員周永鴻接獲民眾陳情，反映該App常無法即時更新車輛動態，甚至抵達時間還會回到過去，讓民眾苦等不到垃圾車。

周永鴻表示，台中垃圾清運大車隊App號稱能讓民眾即時掌握垃圾車及資源回收車動態，強調App可查詢清潔車清運時間、地圖查看垃圾車即時位置，資源回收車也獨立定位，且能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播，現在民眾抱怨，動態不準，App推播通知形同虛設。

周永鴻指出，民眾抱怨App時常無法顯示垃圾車即時動態，例如表定早上9點13分的垃圾車提早至9點以前或是延至9點半後到，App仍然顯示在原本表定時間抵達，就算App有更新預計抵達時間，還是會出現時間回溯的情況，檢視「台中垃圾清運大車隊」App評論區，也發現多個評論指出類似問題。

周永鴻說，因為垃圾車和資收車沿街收運忙碌，環保局推出的App更需要反應即時動態，讓民眾掌握車輛抵達時間，但動態更新七零八落，導致等垃圾車像是抓稀有寶可夢，便民的美意變成擾民，環保局應該檢討車輛GPS是否準確且即時和App連動，杜絕類似狀況發生。

周永鴻指台中垃圾清運大車隊」App的垃圾車抵達時間會回到過去。（周永鴻提供）

周永鴻指台中垃圾清運大車隊」App的垃圾車抵達時間會回到過去。（周永鴻提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中秋3天連假 中市環保局29日定時定點收運、30日恢復正常
2023/09/24 10:44

中秋3天連假 中市環保局29日定時定點收運、30日恢復正常
鹿港垃圾分類不合格「被退運」 出動挖土機破袋重新分類
2023/09/19 17:36

鹿港垃圾分類不合格「被退運」 出動挖土機破袋重新分類

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
中秋烤肉注意！瓦斯罐須獨立打包回收 丟垃圾車恐爆炸起火
2023/09/13 17:21

中秋烤肉注意！瓦斯罐須獨立打包回收 丟垃圾車恐爆炸起火
南投環保添生力軍 斥資2千萬引進「環保3低」設備汰舊換新
2023/08/29 09:21

南投環保添生力軍 斥資2千萬引進「環保3低」設備汰舊換新

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播