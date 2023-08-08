全國最大裸視3D投影亮相！ 世客博台灣館大秀157.2公尺光雕

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023/08/08 22:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府主辦「2023世界客家博覽會」今（8日）起至10日試營運，11日至10月15五日正式開展66天，共有「世界館」、「台灣館」2大主展館，以及8大副展館、17個衛星展區，精彩活動不只在白天，展覽期間台灣館晚上更熱鬧，外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，市長張善政、客家委員會副主委周江杰等人今晚共同啟動投影儀式，為民眾帶來耳目一新的客家文化聲光視覺饗宴，令全場驚艷不已。

張善政表示，今年世客博以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主題，展現客家族群因應在地環境，而發展出不同特色的客家文化，除了藝文展演，還能到訪桃客饗樂、串客派對、好客農市、好客等路等市集，夜間規劃台灣館光雕秀，希望大家可以看到台灣館牆面上超過150公尺最大的立體光雕秀就要開始，另外還有8個短一點的光雕秀會陸續端出，希望在66天世客博展期中，給大家美不勝收視覺饗宴，請大家拭目以待。

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周江杰也說，2023世界客家博覽會除了主題館世界館和台灣館，非常感謝桃園市政府製作每不勝收的光雕秀，非常感謝王策展人對於台灣客家文化相關活動內容蒐集，也看到紙傘跟尖炮城比較是六堆地區客家文化，隨著開展時間會陸續將台灣各地相關客家內容，透過光雕方式來表現給國人欣賞，希望海內外多友在11日開展以後到10月15日66天都能夠到世客博參觀。

台灣館光雕秀全長157.2公尺，堪稱全國最大裸視3D投影，活用本次展演載體「桃園會展中心L型外牆」，充分利用建築形體特色，引入客家文化內涵，節目內容以8分鐘「回庄」精彩主秀、8支不同的客家元素光雕秀及充滿科技現代感設計的循環秀組成，道出在外打拚的客家子弟，被來自家鄉窩心客語關心訊息，喚起的思鄉之情，帶領觀眾跟著主角感受客家的溫暖與親切，畫面中出現許多台灣街景與元素，搭配輕快客家特色音樂，讓觀者更能投入其中。

其中主秀邀請世界獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，用電影敘事手法與配樂營造觀眾情感共鳴，於展期的週一至週四晚上7至9點，以及週五至週日及國定假日晚上7點至9點30分持續播放。

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

2023世界客家博覽會台灣館打造全國最大光雕秀，亮麗登場。（記者李容萍攝）

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