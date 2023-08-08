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世界童軍大露營避颱 我童軍團今住進首爾市立大學

第25屆世界童軍大露營受卡努颱風侵襲韓國的影響，露營活動提前結束，全體童軍撤至首爾。依大會安排，我國童軍團分別改住首爾市立大學、高麗大學、韓國外國語大學、世宗大學的學生宿舍。（童軍總會提供）

第25屆世界童軍大露營受卡努颱風侵襲韓國的影響，露營活動提前結束，全體童軍撤至首爾。依大會安排，我國童軍團分別改住首爾市立大學、高麗大學、韓國外國語大學、世宗大學的學生宿舍。（童軍總會提供）

2023/08/08 20:01

〔記者林曉雲／台北─韓國報導〕第25屆世界童軍大露營在韓國舉行，受到卡努颱風侵襲韓國的影響，大會昨日決定露營活動提前結束，全體童軍撤至首爾。我國童軍團共有1613人參加，我國童軍代表團總團部公關組長蘇傳凱表示，依大會安排，我國童軍團分別改住首爾市立大學、高麗大學、韓國外國語大學、世宗大學的學生宿舍，到傍晚已有1536人撤離，70％已抵達安置地點，其餘人員尚在交通路途中。

世界童軍大露營4年舉辦一次，今年是韓國主辦，8月1日起於韓國全羅北道新萬金營地登場，但陸續發生近千名童軍高溫中暑情況，營區內也有武漢肺炎確診、蚊蟲咬傷等情形，甚至有泰國疑性騷事件，因卡努颱風影響，155國、4萬多名童軍陸續撤離新萬金營地。我國童軍團也跟著全體童軍先撤至首爾，預計8月11日參加閉幕式及K-POP演唱會，8月12日返國。

蘇傳凱說明，今日大會開始安排離營，派遣900輛大巴士，也有安排警車開道，協助所有人員至首爾各個大學的學生宿舍，先安排露營團成員，再來是工作人員離開。雖然因為颱風影響要離開營地活動，轉進至首爾市區，童軍們士氣依舊，在團長的指揮下很迅速拔營，也在路程上保有愉悅的心情。

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