淡水河五股蘆洲山水匯集廣場啟用 重賦水岸新魅力

新北市政府高灘地工程管理處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，在河濱園區規劃、打造在地的主題規劃，位於五股獅子頭的「山水匯集廣場」今日開放，重新賦予淡水河水岸新魅力。（記者闕敬倫攝）

2023/08/08 21:15

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，在河濱園區規劃、打造在地的主題規劃，位於五股獅子頭的「山水匯集廣場」今日開放，重新賦予淡水河水岸新魅力，展現雅緻、迷人的山河景色。新北市高灘處表示，希望透過活化各標誌性的亮點空間、重新梳理人車分道漫遊動線，交織串起水岸乘載的新舊元素，塑造出友善民眾、吸引遊客的A+級新生活水岸。

新北市高灘處表示，淡水河自蘆洲、五股至八里沿線水岸擁有得天獨厚的河域景觀資源，改善計畫包含以「龍形小船塢」為中心的龍形渡船頭休憩廣場，改善護岸和動線的「關渡橋景觀平台」，維持自然生態的「蘆洲濕地示範區」，加上新開放的「山水匯集廣場」，形成淡水河左岸沿途的帶狀休憩及探索景點。

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新北市副市長陳純敬指出，「山水匯集廣場」居高臨下，沿線有9個地點串聯起無敵海景，遠眺觀音「山」、淡「水」河匯聚之景，三河匯流景緻盡收眼底，「獅象捍門」有特殊的山河交匯，「獅」指今淡水河左岸五股獅子頭一帶，為觀音山餘脈至此地形，隆起形如伏地金獅，「象」指基隆河出淡水河口的關渡，為大屯山脈扁平延伸形成象鼻地形。

新北市高灘處長張修銘表示，「山水匯集廣場」利用既有地形構建不同形式的垂直連接空間，緩坡、草階及溜滑梯提供跨年齡層休憩、賞景、安全、多元的休閒場所，不同時節的高灘地有不同風情與面貌，歡迎市民朋友扶老攜幼到這裡騎自行車、漫步，觀賞淡水河沿途景觀，探索濕地生態。

立法委員林淑芬指出，台灣19世紀有個教育學家、文學家叫做陳維英，他曾為五股西雲寺做一副對聯，上聯「觀音山觀音坑抱觀音寺．頑石頭頭盡向觀音點首」，記錄下當時五股的採石情景，下聯「和尚洲和尚港對和尚門．淨波面面好為和尚洗心」也描繪淡水河岸的光景。

林淑芬表示，這個地方蘊含歷史、文化、地理及空間，觀光層次非常豐富，五股近年有個大台北防洪計畫，她曾向前行政院長蘇貞昌爭取15億預算，中央政府有補助前瞻預算給地方政府，近年工資、原物料上漲，需要時間加強、改善，未來淡水河沿岸會有很大的改變，她會繼續為地方向中央爭取預算。

立委林淑芬表示，這個地方蘊含歷史、文化、地理及空間，觀光層次非常豐富，需要時間加強、改善，未來淡水河沿岸會有很大的改變，她會繼續為地方向中央爭取預算。（記者闕敬倫攝）

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