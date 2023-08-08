上路滿月！299吃到飽通勤月票加持 中捷運量創通車次高

台中299吃到飽通勤月票上路滿月捷運族最有感，運量創通車以來第2高。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/08 19:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合交通部補助通勤月票計畫，台中市推市區通勤299元交通月票，7月上路迄今滿月，因首月市府另加碼推199元早鳥優惠價，台中市副市長黃國榮指出，經統計通勤月票確實鼓勵民眾使用大眾運輸意願，尤其刺激捷運運量，7月破108萬人次搭乘，日均3.5萬人次搭乘，運量比6月增加14.2%，創通車以來第2高紀錄。

交通局長葉昭甫指出，配合交通部補助通勤月票計畫，獲5億多補助，中市推出市民限定的市區通勤月票299元方案，可以搭台鐵、捷運、公車及使用公共自行車，上路1個月以來，已明顯出現鼓勵使用大眾運輸的成效，其中因公車本來就有市民限定的「雙十公車」優惠，目前逢暑假，通學族多數放假，7月運量達607萬人次，雖比6月略降，但比去年同期增加15.6%；至於公共自行車原已有前30分鐘免費，7月有138萬使用人次，也比6月小幅提升3%使用量。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫指出，民眾搭乘捷運原本來回至少要40元，從北屯總站到高鐵來回要100元，通勤月票299元可以搭到飽，讓民眾最有感，6月運量約95萬人次，7月達到108萬人次，提升約14.2%，估開學後使用人次應會再上升；至於台鐵運量由台鐵統計，數據目前尚未取得。

葉昭甫指出，統計約有15%的捷運族是騎公共自行車到捷運站後搭車，未來配合使用情況，會調整增加尖峰時段的公共自行車調度，讓民眾使用通勤月票更好行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法