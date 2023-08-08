+51又刷新高！台南登革熱確診直逼千例 永康區破300

為求短時間能完成孳清，市府成立孳清及稽督大隊，每日動員超過500人次，於高風險區進行孳清及稽查。（南市衛生局提供）

2023/08/08 18:54

〔記者王姝琇／台南報導〕台南今天新增51例本土登革熱確診，目前累積971例，直逼千例。防治中心指出，病例竄高因素，經分析得知家戶內卵粒數有增加，表示病媒蚊因風雨躲在家戶內，且民眾因颱風減少外出，叮咬後於本周陸續發病。

台南今日新增的51例，分布狀況為東區21例、永康區17例、安南區8例、北區3例，南區及安平區各1例，其中45例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心採檢發現。統計目前全市共971例，永康區今天也首度突破300，累積達302例確診。

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台南確診數不斷竄高，根據疾管署資料顯示，埃及斑蚊偏好室內（70至80%）棲息、多人次吸血行為、及高病毒傳播效率，台灣大學流病所兼任教授金傳春也建議要有效防蚊，市民至少每周針對家戶內巡查2次、家戶外則每周及雨後巡查。

防治中心表示，登革熱防治3支箭，第1支箭及早發現病例，第2支箭是即時化學防治，第3支箭最重要也最困難，就是孳清、孳清、再孳清。市府除針對尚無登革熱案例之個案活動地加強孳清外，為求短時間能完成孳清，成立孳清及稽督大隊，每日動員超過500人次，於高風險區進行孳清及稽查，許多民力資源也加入，只有不斷堅持才能對付難纏的病媒蚊。

校園防疫部分，教育局於暑假前即建立校園與社區聯防網絡，訂定暑假登革熱稽查輔導計畫，並於暑期排定80場次校園孳清稽查，嚴格要求各校應全面做好環境巡檢；此外，近日分別於嘉南藥理大學、中華醫事科技大學及國立成功大學查獲陽性孳生源，現場已立即告發並投藥處理。

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