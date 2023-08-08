高雄本土登革熱+3累計41例 小港青島里爆發群聚2天4確診

防疫人員在廢棄冰箱積水處發現孳生登革熱病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供）

2023/08/08 18:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本土登革熱今天（8日）新增3例，累計本土41例，3例個案均是小港區青島里居民，加上昨天確診的個案，當地近日累計共4人確診，衛生局研判為社區群聚疫情，明起3天將針對社區1285戶進行地毯式緊急防治工作。

衛生局指出，青島里新增個案分別為80多歲及2名60多歲女性，一人因同住者確診擴大採檢被發現，另2人則在6日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、出紅疹、口乾舌燥、頭暈等登革熱疑似症狀，7日就診抽血檢驗為NS1快篩陽性，實驗室綜合檢驗結果PCR陽性。

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衛生局今天針對青島里進行病媒蚊密度調查，查獲9處積水已孳生病媒蚊孑孓，包含頂樓儲水桶、旗座孔、金爐、輪胎、塑膠罐等，另在與青島里疫情熱點一牆之隔的大型軍方工廠，查獲6處樹洞、鐵櫃抽屜、鋁盆等積水處孳生病媒蚊，由於該區域病媒蚊密度及疫情擴散風險高，市府防疫團隊將自明天起連續3天針對當地1285戶強制執行地毯式孳生源檢查及噴藥等緊急防治工作。

民眾近2週如曾有疫情流行地區活動史，包括東南亞、台南市、雲林縣、屏東萬丹，以及高雄壽山國家自然公園步道、小港區青島里等，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速前往高雄市545家登革熱整合式醫療合約院所就醫，並主動告知醫師旅遊活動史，以減少登革熱散播風險。

社區發生疫情，若經防疫人員查獲積水處孳生登革熱病媒蚊孑孓將挨罰。（高雄市衛生局提供）

小港區青島里今遭發現登革熱孳生源的相關積水點。（高雄市衛生局提供）

包括東南亞、台南市、雲林縣、屏東萬丹，以及高雄壽山國家自然公園步道、小港區青島里等都已列為登革熱高風險區域。（高雄市衛生局提供）

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