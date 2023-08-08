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出國旅遊注意！卡努、蘭恩颱風恐再增強襲日韓

目前太平洋上共有三個颱風，包括長命的輕颱「卡努」（圖左）、直奔日本本州的「蘭恩」（圖右）以及將在週末越過國際換日線進到西北太平洋的「朵拉」颱風。（取自中央氣象局）

目前太平洋上共有三個颱風，包括長命的輕颱「卡努」（圖左）、直奔日本本州的「蘭恩」（圖右）以及將在週末越過國際換日線進到西北太平洋的「朵拉」颱風。（取自中央氣象局）

2023/08/08 18:27

〔記者陳心瑜、丁奕／台北報導〕目前太平洋上共有三個颱風，包括長命的輕颱「卡努」、直奔日本本州的「蘭恩」，以及將在週末越過國際換日線進到西北太平洋的「朵拉」颱風。赴日韓旅遊民眾要留意卡努和蘭恩動態。

中央氣象局預報員趙竑表示，目前在日本九州南南東方的「卡努」，生命週期確實較其他颱風長，由於海溫條件佳，有持續增強空間，但還是維持輕颱強度，其外圍環流即日起影響日本九州地區至週四（10日），週四起將接續影響南韓、週五後持續往北韓移動，預估週末才會減弱為溫帶氣旋。

至於今天上午成颱的「蘭恩」目前為輕度颱風，也由於海溫條件佳，朝西接近日本過程，強度持續增強當中，可能在週四、週五增強為中度颱風，預計「蘭恩」暴風圈下週一（14日）起影響日本本州，預估下週一至下週三可能從日本東京至名古屋一帶登陸並影響日本天氣，但不確定性大，須持續觀測。

至於國際換日線以東的颶風「朵拉」，預估週六可能通過國際換日線，不僅距離台灣遠、不影響台灣天氣，目前預估也不會影響任何地區或國家天氣。

台灣虎航今天表示，受卡努路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航明（9日）IT606桃園－釜山航班提前至下午2點45分起飛、IT607釜山－桃園航班提前至晚間6點50分（當地時間）起飛。

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