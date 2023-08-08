開園來首次！小人國「轟浪」故障卡6樓高 15人驚魂走軌道脫困

開園來首次！小人國「轟浪」突故障，15遊客卡在6層樓高驚魂、改走軌道脫困。（民眾提供）

2023/08/08 18:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區的知名景點「小人國主題樂園」，今（8日）下午2點30分許發生園區遊樂設施「轟浪」卡在半空軌道上的驚魂事件，當時船艇正在爬坡中，突然間卡在約6層樓高的軌道上動彈不得，15名遊客傻眼不知發生什麼事，而船艇卡在半空的時間約5分鐘，遊客在維修人員進場引導之下，沿著設施的維修軌道往下走，一旁水樂園的遊客目睹過程，直呼好驚險。

對此，小人國傍晚表示，今日下午2點30分許遊樂設施「轟浪」發生機械故障事件，該船艇在軌道半途中卡住，當時行駛約莫才3分之2，約6層樓高，因安全系統偵測異常而暫停行駛，當時設施上遊客有15名，有大人也有身高超過110公分的兒童，當下由3至4名維修人員立刻爬梯沿著設施維修通道，將遊客一個個引導到地面上，全數平安無人受傷。

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小人國也說，每天在開園前工作人員會針對所有的遊樂設施做檢修，確認運作安全無虞才會營運，這也是小人國開園以來第一次碰到「轟浪」遊樂設施的安全系統偵測異常狀況，維修人員每天都有針對萬一設施故障救援的SOP程序，且維修通道兩側都有扶手，遊客步行下來安全無虞。

至於轟浪設施今日因機械故障已經暫停營運，之後會再做精密的檢修，確認測試後沒有安全疑慮才會重新對外開放，因為正值暑假期間來客數多，也會針對每一項設施加強巡檢維護安全。

小人國的「轟浪」遊樂設施。（資料照，小人國提供）

小人國是桃園龍潭知名的老牌景點，園區的迷你世界，深受大人、小朋友喜愛。（記者李容萍攝）

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