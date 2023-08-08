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傳周永暉將任台鐵公司董事長 台鐵工會：力挺杜微

外傳周永暉將出任台鐵公司董座引發工會反彈，台灣鐵路工會出面力挺杜微（見圖）擔任台鐵公司首任董事長。（資料照）

外傳周永暉將出任台鐵公司董座引發工會反彈，台灣鐵路工會出面力挺杜微（見圖）擔任台鐵公司首任董事長。（資料照）

2023/08/08 16:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵公司預計明年1月1日掛牌營運，但董事長與總經理人員都尚未出爐，外傳將由曾擔任過鐵工局長、台鐵局長、觀光局長的周永暉出任董事長一職，引發台灣鐵路工會不滿，台鐵工會理事長陳世杰表示，為求改革初期公司安定、人員安心，工會將力挺現任局長杜微出任台鐵公司首任董事長。

陳世杰表示，工會力挺杜微出任董事長主要有三大原因，首先是他從台鐵基層出身，是最了解台鐵營運、員工需求以及未來如何永續發展的人選，愛護台鐵的情感也無庸置疑；其次是公司化改革過程中，一路走來都是由杜微與台鐵工會進行諸多協商，現階段台鐵公司化子法仍有部分條文尚未定案，他是最了解子法協商過程，以及尊重工會需求的人選，由杜微出任董事長的話，未來召開董事會時才能無縫接軌，避免協商共識出現變數。

陳世杰強調，台鐵改革轉型過程，一定要先求安定，讓同仁能安心工作，才會有安全的台鐵，杜微接任董事長一職，同仁心中才會有安定感，台鐵公司營運初期才不會動盪，這對台鐵未來相當重要，呼籲交通部跟行政院尊重工會意見，否則不排除在掛牌營運前出面抗議。

周永暉過往也曾擔任過台鐵局長一職，為何工會不願接受他出任董事長？陳世杰表示，所謂台鐵人絕非短期過水，也不能是政治魁儡等，一定要台鐵基層出身且從一而終者，這是基本條件。

台鐵公司董事長及總經理人選，交通部目前規劃由具有工程及觀光背景的周永暉出任董事長，台鐵運務基層出身、具備營運能力的杜微任總經理。交通部長王國材表示，距離公司掛牌營運還有一段時間，現階段人選都還沒核定，工會意見會是納入參考意見。

傳交通部規劃由周永暉出任台鐵公司董事長，引發台鐵工會反彈。（資料照）

傳交通部規劃由周永暉出任台鐵公司董事長，引發台鐵工會反彈。（資料照）

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