以災難緊急下為嬰幼兒餵哺安全發想，正修科大學生蘇怡萱（左起）林湘霏，洪御雲奪德國「紅點最佳設計獎」。（圖由正修科大提供）

2023/08/08 16:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大視覺傳達設計系學生組隊，以提供避難所醫護人員便捷餵哺嬰幼兒的保久乳包裝為發想，以「RES:NU」吊掛式保久乳設計，在獲獎率只有0.6%的2023紅點品牌與傳達設計大獎拿下「紅點最佳設計獎」，將創意推上國際舞台。

「RES:NU」創作團隊成員為洪御雲、林湘霏及蘇怡萱，創作出發點為災難緊急情況下，提供避難所醫護人員便捷餵哺嬰幼兒的保久乳包裝設計，設有節流閥避免嗆到的危險，醫護人員儘管人手不足，也能同時照護多位嬰幼兒，為嬰幼兒生命健康護航。

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林湘霏說，很幸運也很開心能獲得這項殊榮，同時對學校的支持深表感激，不僅可以盡情展現創意，更在設計之路奠定堅實基礎。

指導老師賴岳興指出，同學在專題提案過程中，遇到許多困難，包括議題切入的合理性、產品使用的安全性、產品打樣的技術門檻等，經過一番努力，終能將作品呈現。

藝文處長吳守哲與視傳系主任林育靚說，視傳系從2016年開始參與「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽訂定的『設計戰國策』計畫」以來，己獲超過百件國際獎項。德國紅點設計獎是全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，與德國iF設計獎、美國國際設計傑出獎、日本 G-Mark 設計獎並列世界四大國際設計競賽。

「RES:NU」吊掛式保久乳設計奪下「紅點最佳設計獎」。（圖由正修科大提供）

以災難緊急下為嬰幼兒餵哺安全發想，3女生奪德國「紅點最佳設計獎」。（圖由正修科大提供）

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