為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

禁停卻可擺攤？竹東市場仁愛路禁停標字引發熱議

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

2023/08/08 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮中央市場堪稱全國最大的客家市集，有民眾拍下市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目，認為此舉可避免外來遊客停車，而影響到攤商營業；但有不少網友嘲諷該「竹東美學滿幽默的」，還說「感覺會變成打卡熱點」！也有網友質疑，不能停車但可擺攤？竹東鎮長郭遠彰對此表示，將內部討論後改進，後續也將加強引導遊客就近至仁愛立體停車場停車。

竹東鎮公所表示，仁愛路是道路用地，此處白色格框屬於攤格，公所同意上午6點到下午2點供市場使用，非停車格，但常有民眾誤會停車而遭警方逕為舉發。為防民眾誤停，由攤販協會加強標示，但標字引發熱議，公所會檢討改進。

郭遠彰指出，仁愛立體停車場招商已決標，停車收費管理自治條例送代表會審議中，後續停車場部分將進行改善，預計2個月後先開放停車，屆時將加強指標，宣導合法停車。

有民眾在臉書「竹東小鎮」貼文表示，「感謝竹東鎮公所有聽到鎮民的聲音，外來的遊客不會臭臉回家，明明白白寫清楚，給你們100個讚！」。

竹東鎮公所表示，仁愛路是道路用地，此處白色格框屬於攤格，公所同意上午六點到下午兩點供市場使用，非停車格，但常有民眾誤會停車而遭警方逕為舉發。為防民眾誤停，由攤販協會加強標示，但標字引發熱議，公所會檢討改進。

由於照片中的路面標示範圍大，相當少見，引發網友熱議，紛紛留言，有嘲諷說：「被老師罰寫？」、「這是要鎮壓地龍喔」、「竹東美學」、「以為討債的噴漆」、「七月到了，滿地經文」、「滿幽默的...感覺會變成打卡熱點」、「只能說 竹東加油」等。

有網友質疑：「不能停車！但可以擺攤！真的是很神奇！」；也有人說，這些框位本是早市的攤位，下午到傍晚就開始被一堆車當停車格，整條馬路都停滿停好，無法會車，執行公務的垃圾車、消防車也過不了。

竹東市場走過一甲子歷史，包括中央市場及周邊攤商達700多家攤，號稱是全國規模最大的客家傳統市集。

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

有民眾拍下竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（圖擷取自臉書社團「竹東小鎮」）

有民眾拍下竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（圖擷取自臉書社團「竹東小鎮」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「禁止停車」中文字看不懂？ 苗警用多國語言警示勿違規
2022/11/16 13:15

「禁止停車」中文字看不懂？ 苗警用多國語言警示勿違規
想吃客家美食？ 「竹東浪漫好食光」將開放報名
2019/11/12 11:05

想吃客家美食？ 「竹東浪漫好食光」將開放報名

FIT鞏固核心基群
遊覽車契約將要求合法上下車 業者：盼廣設停車空間
2018/09/27 21:22

遊覽車契約將要求合法上下車 業者：盼廣設停車空間
浪漫台三線上的珍珠 竹東市場營造友善國際觀光環境
2018/06/22 17:45

浪漫台三線上的珍珠 竹東市場營造友善國際觀光環境

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
護理之家、老人長照 騎樓禁停機車
2016/11/29 06:00

護理之家、老人長照 騎樓禁停機車
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播