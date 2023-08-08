禁停卻可擺攤？竹東市場仁愛路禁停標字引發熱議

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

2023/08/08 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮中央市場堪稱全國最大的客家市集，有民眾拍下市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目，認為此舉可避免外來遊客停車，而影響到攤商營業；但有不少網友嘲諷該「竹東美學滿幽默的」，還說「感覺會變成打卡熱點」！也有網友質疑，不能停車但可擺攤？竹東鎮長郭遠彰對此表示，將內部討論後改進，後續也將加強引導遊客就近至仁愛立體停車場停車。

竹東鎮公所表示，仁愛路是道路用地，此處白色格框屬於攤格，公所同意上午6點到下午2點供市場使用，非停車格，但常有民眾誤會停車而遭警方逕為舉發。為防民眾誤停，由攤販協會加強標示，但標字引發熱議，公所會檢討改進。

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郭遠彰指出，仁愛立體停車場招商已決標，停車收費管理自治條例送代表會審議中，後續停車場部分將進行改善，預計2個月後先開放停車，屆時將加強指標，宣導合法停車。

有民眾在臉書「竹東小鎮」貼文表示，「感謝竹東鎮公所有聽到鎮民的聲音，外來的遊客不會臭臉回家，明明白白寫清楚，給你們100個讚！」。

竹東鎮公所表示，仁愛路是道路用地，此處白色格框屬於攤格，公所同意上午六點到下午兩點供市場使用，非停車格，但常有民眾誤會停車而遭警方逕為舉發。為防民眾誤停，由攤販協會加強標示，但標字引發熱議，公所會檢討改進。

由於照片中的路面標示範圍大，相當少見，引發網友熱議，紛紛留言，有嘲諷說：「被老師罰寫？」、「這是要鎮壓地龍喔」、「竹東美學」、「以為討債的噴漆」、「七月到了，滿地經文」、「滿幽默的...感覺會變成打卡熱點」、「只能說 竹東加油」等。

有網友質疑：「不能停車！但可以擺攤！真的是很神奇！」；也有人說，這些框位本是早市的攤位，下午到傍晚就開始被一堆車當停車格，整條馬路都停滿停好，無法會車，執行公務的垃圾車、消防車也過不了。

竹東市場走過一甲子歷史，包括中央市場及周邊攤商達700多家攤，號稱是全國規模最大的客家傳統市集。

竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（記者廖雪茹攝）

有民眾拍下竹東市場範圍中的仁愛路，地面標字一長排「請勿停車，以免受罰」八個大字，十分醒目。（圖擷取自臉書社團「竹東小鎮」）

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