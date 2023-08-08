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輔導合法化 台東首件微型露營場取得土地許可

台東縣政府輔導露營場合法化，核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴今天前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函。（記者黃明堂攝）

台東縣政府輔導露營場合法化，核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴今天前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函。（記者黃明堂攝）

2023/08/08 14:40

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府輔導露營場合法化，核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴今天前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函時表示，近年露營已成為國內熱門戶外遊憩活動，為使有意經營的民眾更了解微型露營場申請法規及流程，持續輔導微型露營場合法化，進一步促進台東觀光發展。

第一張土地許可函坐落於長濱鄉，露營場規劃者為一對李氏父子，6年前因嚮往台東慢步調的生活，從北部移居長濱，其露營場以「心泊」為名，希望前來遊玩的旅客都能安心停泊、自在享受。李宇謙表示，自家的農場位居高處，一眼望去可將太平洋盡收眼底，清晨還能迎接日出的曙光，得天獨厚的地理位置正是他們決定申設露營場的主要契機。

縣長饒慶鈴恭喜申請人李先生順利通過第一階段，也謝謝申請人對於申辦微型露營場合法化過程的耐心與毅力，因露營場的設立攸關遊客的安全，必須通過府內外7個局處嚴密審查（交觀處、建設處、原民處、農業處、地政處、環保局及消防局），因此審查過程較為費時。

縣府說，中央於去年7月修法放寬規定，非都市土地1公頃以下之農牧及林業用地得申設微型露營場，縣府同步受理申請，並為了減輕民眾送件的舟車勞頓，與16個鄉鎮市公所及縣民服務中心共同收件，以利民眾就近諮詢與送件。依據「露營場管理要點」，微型露營場申設流程包括土地許可及興建/登記兩階段，第一階段土地許可的核發必須通過縣府7個局處審查，終於在今年7月底核發台東首張土地許可函，相信在第一件土地許可核發後，接下來的申請勢必會更加踴躍。

縣府交觀處說明，至今累計受理18件申請案，除了此件於今年7月通過申請外，餘17件中，駁回申請2件（因路寬不足以供消防、救護車輛通行）、10件審查中、5件申請資料待補件中。目前尚有29家露營場不符法規，也未提出申請，縣府未來將持續輔導其合法或退場。

台東縣政府輔導露營場合法化，核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴今天前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函。（記者黃明堂攝）

台東縣政府輔導露營場合法化，核發花東首件微型露營場土地許可，縣長饒慶鈴今天前往長濱鄉真柄部落現地頒發核定函。（記者黃明堂攝）

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