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    今日立秋！中南部嚴防豪雨 北部降雨機會變大

    南部8日仍有機會發生局部豪雨，北部白天起降雨機率也會增加。（資料照，記者陳文嬋攝）

    南部8日仍有機會發生局部豪雨，北部白天起降雨機率也會增加。（資料照，記者陳文嬋攝）

    2023/08/08 06:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（8日）受西南風影響，迎風面的中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，其中南部有局部豪雨發生機率；白天起北部地區降雨機率也會增加；東部地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，東半部地區仍有36度高溫發生機率。其中花蓮縱谷有局部38度高溫發生機率，請做好防曬、補充水分以免中暑。

    空氣品質方面，離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度稍上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖均為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，馬祖短時間可能達「橘色提醒」等級。

    9日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生機率，北部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    10日、11日西南風影響，水氣增加，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    12日至14日中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 35 28~ 33 28 ~ 31 26 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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