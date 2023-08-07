陳揆視察明霸克露橋鋼便橋搶通進度 明中午可供居民步行

明霸克露橋鋼便橋修復工程積極趕工，預計9月底前完成修復。（高市新聞局提供）

2023/08/07 21:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋受卡努颱風影響受損，導致南橫道路受阻，復興、拉芙蘭及梅山三里交通中斷形同孤島，行政院長陳建仁今天下午由市長陳其邁陪同上山視察，陳揆對陳其邁的超前部署讚譽有加，強調明霸克露橋明天（8日）中午可供居民戒護通行通過，箱涵便道預計本週六（12日）完成，鋼便橋9月底前修復，新建橋樑則預計2025年完工。

陳建仁今天下午在陳其邁等人陪同下，前往桃源區視察明霸克露橋損壞搶通情形，及桃源區公所救災情況，桃源區長杜司偉簡報說明，一發布土石流紅色警戒，便立即依規定進行居民疏散撤離及後續收容安置，並於2小時內完成撤離作業，包括28位洗腎病患完成撤離，區公所也在桃源、寶山、建山、高中、勤和、復興、梅山及拉芙蘭等8個里，放置重機械整備待命，為方便部落農特產運送順暢，昨天也啟動緊急流籠，將復興、拉芙蘭和梅山三里的農作物運送出來，減輕農民損失。

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陳其邁說，面對防災，高市府按照成熟的SOP運作，做好防災整備，針對復興、拉芙蘭及梅山3里、433位居民，狀況均有掌握，也隨時保持聯繫，確保族人安全，農損救助市府也將全力協助，請族人放心，他表示，此次流籠工程派上用場，將農產品運送出來，未來將再做規劃、升級，陳其邁期盼行政院協助原鄉農機補助，減輕地方政府負擔，並希望中央幫忙當地復興里農產品行銷。

陳建仁以高雄、南投兩地地方政府此次防災作為比較，有感而發指出，卡努颱風為中南部帶來豪雨，高雄、南投都受影響，但高雄市府在撤離、後送及架設流籠皆有所準備，超前採取行動減輕鄉親生活不便，他對陳其邁的超前部署讚譽有加，陳揆話鋒一轉表示，南投仁愛鄉路斷後，才接獲還有8位洗腎病患需要緊急後送，當時空勤總隊直升機無法飛行後送，幸好隔天天候許可，其中一位亟需洗腎的病人由空勤總直升機接下山就醫，另有部落發生斷糧需要空投物資，高雄不僅完全無此情況，連農產品都以流籠送出減少農損，顯示事在人為、人助自助。

交通部公路總局報告明霸克露橋修復期程表示，將在現有橋面搭設鋼梁供居民戒護步行通過，預計明天（8日）中午完成，河床涵管便道視天候及溪底狀況許可，以12日搶建完成為目標，鋼便橋則以9月30日搶修完成為目標；明霸克露橋中期修復工程將以大跨距懸臂橋梁工法施作，預計2025年8月完工。

公路總局積極搶修明霸克露橋鋼便橋。（公路總局甲仙工務段提供）

行政院長陳建仁（中）今天下午由高雄市長陳其邁（左2）陪同，前往桃源山區視察遭溪水沖擊傾斜的明霸克露橋鋼便橋。（高市新聞局提供）

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