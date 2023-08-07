台鐵新自強號優於高鐵列車？網揭2缺點

台鐵於2021年引進EMU3000型電聯車（新自強號）。（資料照）

2023/08/07 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕EMU3000為台鐵於2021年從日本引進的城際型電聯車，命名為「新自強號」，車內除了嶄新的裝潢外，更增設商務座艙「騰雲座艙」，目前已有許多輛上線運行。一名網友於PPT上發文分享自己的乘車心得，稱新自強號整體質感已經超過高鐵，貼文發布後引起廣大網友討論，不少網友也分享自己的乘車體驗。

一名網友在PPT 發文說，EMU3000不賣站票、車內空氣清新，且車內裝灰白配色，車廂門更搭配大面積玻璃，就連跑馬燈黑白配色的辨識度都很高，表示這種設計只有在日本的JR列車上才能看到；反觀高鐵車廂老舊、內部裝潢配色滿滿華國美學車廂、站票爆滿導致各種味道混雜在一起，讓他不禁問:「高鐵和台鐵是不是快黃金交叉了？」。

貼文曝光後不少網友同樣大讚新自強號並表示「沒站票超爽」、「超新的很讚，彷彿在坐日本的火車」、「騰雲佐艙 尊貴不凡！」。但也有網友指出新自強號的椅子設計不良，坐久了會不舒服，「椅子不好坐......」、「椅子不好坐，usb充電插座設計上也怪怪的」、「椅子超硬，不過內裝蠻好看的」。

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對於新自強號是否贏過高鐵，網友則表示台鐵到站誤點及軌道歪是很大的扣分項，「還不是會誤點」、「台鐵軌道爛，晃到不要不要的，高鐵不會晃」、「超晃而且桌子設計不良，常常有人杯子掉地上」、「鐵軌歪，坐新自強左甩右甩很痛苦」。

新自強號設有商務座艙「騰雲座艙」。（資料照）

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