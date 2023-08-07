義民高中陳秉鴻 世界盃電腦應用技能競賽奪冠

「2023世界盃電腦應用技能競賽全球總決賽」7月30日在佛羅里達州奧蘭多市舉行，肩披國旗的新竹義民高中資料處理科學生陳秉鴻（右3），勇奪微軟Word 2016冠軍。 （駐美邁阿密辦事處提供）

2023/08/07 19:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕素有「資訊界奧運」美譽的世界盃電腦應用技能競賽總決賽，上月底在美國佛羅里達州登場，台灣代表隊榮獲1金1銀1銅，破隊史最佳紀錄；其中，就讀新竹義民高中資料處理科的陳秉鴻，勇奪微軟Word 2016冠軍。由於學校發生教師解僱爭議，他在公開感謝函中，特別提到「希望這座世界冠能帶給老師們繼續努力奮鬥的勇氣，相信老師們可以度過這場暴風雨」！

「2023世界盃電腦應用技能競賽全球總決賽」7月30日在佛羅里達州奧蘭多市舉行，來自全球超過40國逾160位選手參賽，賽況激烈。義民高中資料處理科學生陳秉鴻，是本屆台灣代表團唯一入選的高職生，勇奪微軟Word 2016冠軍，除了獎盃、獎狀及獎牌，也獲得了美金8000元（約台幣25萬元）獎金及微軟電腦等獎品。

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另外，國立台北商業大學的吳承諺榮獲微軟Word 2019亞軍，致理科技大學的曹景棋則贏得微軟PowerPoint 2019季軍。

駐邁阿密辦事處長周啟宇8月2日出席頒獎典禮，為台灣選手表現喝采，並代表教育部長潘文忠頒發賀電。周啟宇致詞時表示，每個代表台灣的都是勝利者，鼓勵學生持續精進。選手們上台領獎時展示中華民國國旗，展現台灣青年學子在電腦應用技能方面的堅強實力。

「這份榮耀是我們共同創造的！」陳秉鴻發出公開感謝函表示，與大學相較，該校資源有限，特別是旅費問題，原本令他一度要放棄參賽，所幸在主任和老師們的協助和措籌下，幫助他如願赴美參賽。「我很高興能跟老師們分享這份榮耀，同時，我也深知在這次的風暴中，有些老師們受到了影響，內心百感交集，希望這座世界冠能帶給老師們繼續努力奮鬥的勇氣，相信老師們可以度過這場暴風雨」。

陳秉鴻最後感謝育部部長賀電、外交部駐邁阿密台北經濟文化辦事處設宴款待及在這次比賽中補助經費的單位，包括新竹縣政府教育局、竹北市公所、德機械起重工程董事長暨義民家長會長胡漢先生、義民家長會。

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