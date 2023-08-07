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    高屏大雨特報！ 台北、花東高溫恐飆至38度

    位於迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區仍易有局部大雨；桃園以北及東半部地區有機會出現36度高溫，台北盆地及花東縱谷內更可能出現38度高溫。（資料照）

    位於迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區仍易有局部大雨；桃園以北及東半部地區有機會出現36度高溫，台北盆地及花東縱谷內更可能出現38度高溫。（資料照）

    2023/08/07 06:52

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）天氣跟昨天類似，受西南風影響，迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區仍易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生。中央氣象局於今清晨3點55分針對南部2縣市發布大雨特報，示警範圍包括高雄市及屏東縣。

    氣象局提醒，由於連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動，花東山區則因為西南風過山影響，亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    今日氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，桃園以北及東半部地區有機會出現36度高溫，台北盆地及花東縱谷內更有可能出現38度高溫，東南部位在西南風背風側，有可能發生焚風。

    今日多地紫外線指數預報達到紫色「危險級」，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣，民眾外出活動請做好防曬、補充水分以免中暑。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

    週二至下週日（8日至13日）仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨，降雨範圍較廣，除了在山區有持續性降雨外，強降雨區域也會擴張到平地。受到低壓帶影響，水氣偏多，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~37 27 ~ 33 28 ~ 31 26 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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