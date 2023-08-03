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    小琉球航線明停航 恆春氣象站提醒慎防「風颱尾」

    泰富輪及藍白航運。（記者陳彥廷攝）

    泰富輪及藍白航運。（記者陳彥廷攝）

    2023/08/03 23:07

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕杜蘇芮颱風才在屏東大武山區帶來近1600毫米雨量的大雨，卡努颱風緊接而來，雖然影響以北部為主，但恆春氣象站提醒，卡努後續將帶進西南風，可能會形成俗稱的「風颱尾」而降下大雨，請低漥地區民眾注意。

    屏東北大武山的「西大武山測站」，於杜蘇芮颱風時3天共累積突破1500毫米的雨量，據山上檜谷山莊統計，步道至少有超過10處的大小土石崩落，且才甫清除就有卡努來襲，因此迅速於昨天進行預警性封閉。

    恆春氣象站指出，卡努雖然以影響北部為主，但也會為屏東的山區帶來豐沛雨量，預估4日也會降下約3到500毫米的雨量，由於西大武山測站高度約1800公尺，水氣抬升至此正好降雨，因此不論颱風從東邊或是西南邊吹襲，水氣都會在此降下，因此才會屢屢登上雨量爆量的榜首。

    恆春氣象站指出，除山區降雨外，在平原及近山區也會因為環流帶來雨勢，且卡努的走勢還會在離開時為南台灣帶入西南風，並為屏東帶來雨勢，可能會形成一整週都是陰雨綿綿的情形，加上這幾天仍是大潮，低漥地區民眾必須慎防。

    往返小琉球的航線這兩天一定已出現所謂的「海盜船」，船身出現浪劇烈起伏，當地人是見怪不怪，由於4日將出現六級風且浪高逾2公尺，4間民營輪公司預計4日的航班全面停航。

    聯營公司。（記者陳彥廷攝）

    聯營公司。（記者陳彥廷攝）

    鹽琉線大福航運。（記者陳彥廷攝）

    鹽琉線大福航運。（記者陳彥廷攝）

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