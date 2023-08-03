墨西哥男粉色裝扮陪愛女看《芭比》 網大讚：女兒的英雄

墨西哥男子穿著粉色緊身衣和澎澎裙陪女兒看《Barbie芭比》，更在臉書表示，「因為我只看到女兒的笑容。」（擷取自臉書Eleazar Rodriguez Hernandez）

2023/08/03 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕電影《Barbie芭比》上映後，掀起一股粉紅色熱潮，不少粉絲會穿著粉色服裝到場觀看。墨西哥爸爸埃爾南德斯（Eleazar Rodriguez Hernandez）為了滿足女兒的願望，穿著粉色緊身衣跟澎澎裙陪女兒看芭比，引來大批網友稱讚他是女兒的「英雄」，這名爸爸更表示，他只是願意為了女兒做任何事。

綜合媒體報導，這名墨西哥爸爸埃爾南德斯在臉書分享，5歲女兒凱瑟琳（Katherine）某天對他「下戰帖」，希望爸爸能穿著粉色的衣服帶她去看芭比的首映會，還補上一句，「爸爸你會怕尷尬嗎？」，爸爸笑著回答，「我想真正尷尬的會是她！」從照片中看出他並沒有拒絕女兒的要求，身穿粉色緊身衣和粉色芭蕾舞澎澎裙，搭配牛仔帽及靴子，臉上掛著燦爛的笑容，看起來還超級自在。

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墨西哥爸爸這一身的粉色芭比裝扮引發網友熱烈關注，紛紛稱讚他為女兒做的事，「是偉大的父親」、「給了女兒美好的經驗，你是她的英雄」、「世界上最好的爸爸」、「這些將會是你女兒記得的重要時刻！因為我一直把父親為我童年所做的放在心裡。」

埃爾南德斯表示，「我分享出來不是想凸顯自己，我只是做了女兒想要的事情，而且我願意為她做任何事情。」他還補充說，「相信我，穿著粉色衣服和芭蕾舞短裙，並不會影響男子氣概，因為我只看到女兒的笑容。」

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