防暴潮！台南雙春海岸破洞 動用180太空包裝300噸土方堵住

動用180個太空包裝滿近300噸土方堵破洞。（嘉義林業分署提供）

2023/08/03 21:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門雙春海岸沙洲保安林遭杜蘇芮颱風沖破12公尺寬、長約40米的大缺口，農業部林業及自然保育署嘉義分署今晚（3日）緊急搶修，動用180個太空包裝滿近300噸土方才堵住破洞，等待卡努颱風和大潮的考驗。

雙春沙洲被沖開大破洞後，漲潮時海水灌入雙春遊憩區，危及雙春地區安危，台南市水利局邀集中央機關會勘搶修對策，短期應急處理由嘉義林業分署修補缺口，長期防護計畫由經濟部水利署規劃適當工法減緩海岸侵蝕。

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因卡努颱風來襲，又遇上南部大潮，可能帶來暴潮造成雙春沙洲缺口擴大，嘉義林業分署昨天展開搶修，先完成施工便道、裝填沙包，今天再利用退潮時進場吊放太空包緊急封堵缺口，避免災害擴大。

今晚總算以180個太空包，每包裝約1.5噸土方，在缺口築起防護堵住，後續將由水利署接手修復補強沙洲海堤缺口。

南市府秘書長兼災防辦主任方進呈表示，因應卡努明天可能引進西南風挾帶豐沛水氣，南市府團隊及區公所今也全面巡查排水渠路並預佈抽水機組及砂包等，嚴防沿海低窪地區海水倒灌導致積淹水災情。

南市水利局說，南市滯洪池58座皆已預洩降，滯洪容量約為1100萬噸，全市60座抽水站、1746座水門及499台移動式抽水機都已完成整備，要求操作人員保持警戒、確保油料充足，另通知各區災害搶修廠商待命警戒，即時因應相關災害。

台南北門雙春海岸沙洲保安林遭杜蘇芮颱風沖破12公尺寬、長約40米的大缺口。（南市水利局提供）

廠商進場修補台南雙春海岸大破口。（南市水利局提供）

廠商進場修補台南雙春海岸大破口。（南市水利局提供）

今晚動用180個太空包裝滿近300噸土方才堵住台南北門雙春海岸大破洞。（嘉義林業分署提供）

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