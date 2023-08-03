當鹿港腔碰上海口腔 彰化2前文化局長傳授最夯台語podcast

前彰化縣文化局長陳文彬（圖左）與周馥儀（圖右），同時受邀擔任「長輩台語podcast計畫」的講師。（記者劉曉欣攝）

2023/08/03 20:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好大的面子！前彰化縣文化局長陳文彬與周馥儀，同時受邀擔任「長輩台語podcast計畫」的講師，陳文彬用「鹿港腔」，來自台中清水的周馥儀則是「海口腔」，以全程台語授課，希望由在地青年來協助長輩來錄製台語podcast，留下珍貴的文化記憶。

陳文彬說，他在鹿港小鎮長大，從小就說得一口「鹿港腔」，打從他國中到彰化市念彰安國中，只要一開口說話，大家就知道他是鹿港人。他是因為後來為了演戲，才去學習修正口音。

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陳文彬指出，他的一對雙胞胎小孩，也是從小就說母語，同時會說台語與客語。台灣因二戰後長期的一元化語言政策，壓抑了許多本土語言正常發展，希望透過青年年來協助長輩來錄製台語podcas，以青銀合作來為地方保留無形的文化資產。

周馥儀指出，她在台中清水長大，從小就說台語，先後念了成大台文碩士、台大歷史所博士，並曾在賴和文教基金會擔任過執行長。也在台師大、政大擔任兼任助理教授，以全台語來授課。

周馥儀說，母語必須保存，保存母語才能留住文化的根，只有讓下一代認識母語、學習母語，藉由在地青年來協助長輩來錄製台語podcast，讓更多年輕一輩認識台語之美。

前彰化縣文化局長陳文彬與周馥儀，同時受邀擔任「長輩台語podcast計畫」的講師。（記者劉曉欣攝）

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