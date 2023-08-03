颱風假決策 蔣萬安被讚「男神」、「地表最帥」

蔣萬安今天（3日）上午9點到北市災害應變中心主持卡努颱風第2次工作會報。（記者方賓照攝）

2023/08/03 12:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市在被列入卡努颱風警戒範圍前，就宣布今天不上班、不上課，市長蔣萬安獲得一片好評，臉書要市民「放心，我已經宣布停止上班上課了。」的貼文，留言跟分享數爆近期大量，還被讚稱「男神」、「地表最帥」市長；蔣萬安今天幾度被媒體問到此事，都一本正經地說明決策過程，直到最後被問「跟張善政誰比較帥?」時，輕笑停頓了幾秒，似乎不知道要怎麼回答，接著忍不住笑出聲說「都很帥!都很帥!」

蔣萬安今天（3日）上午9點到北市災害應變中心主持卡努颱風第2次工作會報，會後受訪多次被媒體提問與決定不放假的桃園市長張善政相較問題，都認真地說明決策過程，包括說明北市決定放假的原因是因為雙北是共同生活圈，若家長跟孩子停班課情形不一致，會有在颱風天接送或須請假在家照顧孩子的情形；因此跟其他縣市共同討論後，決定停班停課，以及未來還是會維持與鄰近縣市共同討論，即時聯繫的作法。

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但有媒體不放棄，繼續追問他「跟張善政誰比較帥?」，蔣萬安一聽，輕笑停頓了好幾秒，似乎不知道要怎麼回答，接著才笑出聲說「都很帥!都很帥!」連一旁出席會議的局處首長也忍不住笑出來。

中央氣象局昨天下午5點半發布卡努海上、陸上颱風警報，第1波陸上颱風警報警戒區域只有新北、基隆、宜蘭，被新北包攏在中心的台北市，直到晚上8點才被列入警戒區範圍；但台北市早在被列入警戒區範圍前，就先宣布停班停課。而曾說考量市民的方便性上，原則上會盡量跟基北北同步作業的張善政，在桃園市政府昨晚8點宣布照常上班上課後，臉書則是被按了不少倒讚。

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