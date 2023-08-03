彰化病媒蚊指數亮紅燈！3鎮加強清除積水防孳生源

登革熱主要傳播方式，透過帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬進行傳染，孳生源清理原則「巡」、「倒」、「清」、「刷」，倒掉積水容器，杜絕病媒蚊孳生。（圖由衛生局提供）

2023/08/03 12:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕中南部登革熱疫情拉警報，中部縣市台中、南投、雲林縣都有土本登革熱疫情傳出，彰化縣目前仍是「淨土」，也是近3年來都沒有本土個案發生，不過，最近這一週全縣的病媒蚊密度調查數據顯示，南彰化已有3個鄉鎮登革熱病媒蚊指數之一的布氏指數（級數）進入登革熱紅色警戒區域，衛生局不敢大意，要求村里加強清除病媒蚊的孳生源，殲滅積水養蚊。

登革熱病媒蚊指數代表登革熱病媒蚊之密度，有住宅指數、容器指數、布氏指數及成蟲指數，其中，布氏指數代表登革熱病媒蚊幼蟲期（含蛹）之多寡，分0到9級，3級以上（含3級）即為登革熱紅燈警戒區。

請繼續往下閱讀...

衛生局公布最新數據，7月份第4週病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮共調查20個村里，結果出現，田中鎮西路里、溪湖鎮湖東里共2個村里4級、鹿港鎮海埔里3級，3級以上村里數達15%。

衛生局長葉彥伯表示，武漢肺炎疫情期，3年來，彰化縣沒有本土登革熱確診個案，今年來除了1例境外移入個案在入境海關即被攔截到，沒有進入社區，目前尚無本土個案，不過，最近病媒蚊密度調查數據，已出現3級以上的紅燈警戒，絕對不能掉以輕心，雨季、颱風季是病媒蚊密度上升期，8月進入高峰，已遠颺的杜蘇芮颱風過後，緊接又有卡努颱風侵襲帶來雨量，病媒指數預期會再上升，沒有大意的本錢。

葉彥伯說，雨後的開心農場、校園、菜市場都是最容易造成登革熱疫情擴散的地方，目前疫情嚴重的台南市，就是從菜市場開始，而登革熱主要傳播方式，透過帶有登革熱病毒的病媒蚊叮咬進行傳染，孳生源清理原則「巡」、「倒」、「清」、「刷」。

葉彥伯表示，殲滅積水養蚊作法，就是經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」減少容器，留下的器物應「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

8月進入登革熱病媒蚊密度指數上升期，彰化縣衛生局加強宣導，請民眾配合執行清除積水容器，減少病媒蚊孳生。（圖由衛生局提供）

殲滅積水養蚊作法，就是經常「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」減少容器，留下的器物應「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。 （圖由衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法