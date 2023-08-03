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    北市水門關閉疏散車輛新政策 交通局長：士林三腳渡車主移車快

    台北市長蔣萬安今天（3日）主持卡努颱風第2次工作會報，關切疏散門（水門）管制「只出不進」4小時後，開始拖吊車輛的新政策。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今天（3日）主持卡努颱風第2次工作會報，關切疏散門（水門）管制「只出不進」4小時後，開始拖吊車輛的新政策。（記者方賓照攝）

    2023/08/03 10:33

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今天（3日）主持卡努颱風第2次工作會報，關切疏散門（水門）管制「只出不進」4小時後，開始拖吊車輛的新政策，根據統計資料，到今天清晨4點止，總計拖吊汽車123輛、機車114輛，總計237輛，都已開單裁罰，蔣萬安指示繼續加強宣導，主要是希望未來有颱風、大風雨來的時候，不要再有車子泡水，以免衍生各項爭議。

    台北市交通局長謝銘鴻指出，昨天下午4點管制水門「只出不進」後，共分3波發布21萬則訊息通知車主，約為平常的5倍，尤其是最容易淹水的士林三腳渡，移車速度相當快，傍晚5、6點多就有很多車主移車，他到現場了解狀況，約有8成車主反映是收到訊息來移車，到晚間9點幾乎淨空，只剩零星車輛。

    台北市警察局長張榮興補充說明，過去拖吊車輛約會有3、400輛，今年已經到最低的狀態；由於考量魚市場營業、雙北交通，包括華中橋下的部分水門在今天早上10點關閉，約還有10幾台車輛停滯，除了告發之外，也會將車輛移到較高的地方。

    蔣萬安表示，從研考會1999諮詢的電話紀錄，詢問水門關閉新政策的數量不少，顯示民眾相當關心；相關單位事前的宣傳跟簡訊的發布都非常的積極、警察局後續進行的拖吊也非常順利，希望民眾慢慢知道這個政策，最主要是希望未來颱風、大風雨時，不要再有車子泡水，衍生各項爭議。

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