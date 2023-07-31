高雄凹子底公園鱷魚出沒？ 發文網友又自稱「找到模型」

劉姓男子自稱昨晚回去現場找，在凹子底公園的橋附近，找到這隻鱷魚模型。（高雄市公園處提供）

2023/07/31 01:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 有網友在臉書社團「路上觀察學院」，貼出高雄市凹子底公園出現鱷魚的照片，引發一陣恐慌；經高雄市政府追查，原PO文的劉姓男子昨（30日）深夜主動連絡消防局，稱自己在晚間在公園的橋附近，找到這隻鱷魚模型，證實鱷魚是假的，但他的說法疑點重重，市府將進一步調閱監視器釐清案情。

一名網友29日晚間在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴的照片，表示「這裡是凹子底公園，我不敢靠近無法確定是不是」；動保處接獲通報後，立刻派捕捉團隊到場，但並未發現鱷魚。

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忙著處理颱風後復原工作的高雄市公園處，30日忙了一整天，全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，是否有鱷魚蹤跡，但均無所獲。

不過，這張照片的真實性，引起不少網友質疑，有網友指照片中的鱷魚，是「成年鱷魚樣子、幼年鱷魚尺寸」，研判可能是玩具模型。

為避免引起民眾恐慌，高雄市消防局循線查出PO文的劉姓男子電話，昨天（30日）詢問他究竟在哪個地點發現鱷魚？豈料昨天深夜，劉姓男子主動連絡消防局，表示自己在晚間9點40分回去現場找，在凹子底公園的橋附近，找到這隻鱷魚模型，經消防局現場比對，確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚，凹子底公園根本沒有真的鱷魚，全案是子虛烏有。

但劉某的說法有不少疑點，因為昨天一整天，公園處人員都在凹子底公園生態滯洪池周遭巡視，並未發現鱷魚模型，為何晚間會突然被他發現？市府不排除有惡作劇的可能，將進一步調閱公園監視器，釐清案情。

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