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    世界童軍大露營4.3萬人 台灣布袋戲將首度登場

    世界童軍大露營將在8月1日至12日於韓國全羅北道新萬金營地登場，我國共有1613人與會，創下歷年人數新高。 （童軍總會提供）

    世界童軍大露營將在8月1日至12日於韓國全羅北道新萬金營地登場，我國共有1613人與會，創下歷年人數新高。 （童軍總會提供）

    2023/07/30 18:19

    〔記者林曉雲／台北報導〕世界童軍大露營將在8月1日至12日於韓國全羅北道新萬金營地登場，我國童軍總會協助設立「科技台灣」和「文化台灣」工作坊，要讓4.3萬名來自158個國家的童軍，了解台灣的科技現況，以及首度操作體驗台灣布袋戲偶。

    全國童軍總會秘書長蘇德祥說明，文化台灣工作坊是以我國布袋戲偶演出為內容，設計色彩鮮豔繽紛的布袋戲舞台，並運用現代科技營造戲偶演出的舞台效果和趣味性，現場並將提供20多尊戲偶讓各國童軍操作體驗，更加認識台灣及喜愛布袋戲。

    蘇德祥也表示，科技台灣工作坊商請友達光電贊助「可撓式太陽能板」及提供「再生能源課程與教具」，期望將我國傑出的科技現況及進步成果和世界各國童軍分享。

    我國是世界童軍運動組織正式會員國，今年共籌組32個分團參加世界童軍大露營，加上報名國際服務隊（IST）的羅浮童軍和服務員331人，以及營本部（CMT）工作人員29人，總計參加人數高達1613人，是歷年人數最多的一次。

    世界童軍大露營營本部由行政院副院長、童軍總會理事長鄭文燦任總領隊，副總領隊是童軍總會秘書長蘇德祥和常務理事高國倫，總團長是佛光童軍團執行長李耀淳。

    蘇德祥說明，我童軍總會精心設計認識台灣的各類遊戲和多元文化、技藝、美食體驗活動，特別在生態多樣性介紹方面，挑選了我國本土原生的16種動物，以分站遊戲來吸引各國童軍到我國營本部及32個分團營區拜訪。

    此外，目前有另一場正在瑞士舉行的世界童軍中心百週年紀念露營，KISC世界童軍中心100周年舉行Kander 100大露營。我國童軍代表團副團長賴彥丞表示，團長是阮俊霖，我國有兩小隊共16位羅浮青年參加。

    KISC世界童軍中心100周年舉行Kander 100大露營。我國共有16位羅浮青年參加。（童軍總會提供）

    KISC世界童軍中心100周年舉行Kander 100大露營。我國共有16位羅浮青年參加。（童軍總會提供）

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