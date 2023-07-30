霸氣！ 「黑手牌」蛋黃酥老闆捐全新轎車義賣

長期熱心公益的順興汽車老闆陳永聰，為了挺身心障礙者打造安老的「伯立歐家園」，決定捐出全新轎車來義賣。（圖由陳永聰提供）

2023/07/30 16:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕熱心公益的彰化縣順興汽車老闆陳永聰，在疫情期間成功斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，他為了挺身心障礙者打造「伯立歐家園」，毅然捐出市價53.9萬元的轎車義賣，換算大約要賣5萬顆才能賺得回來，但陳永聰霸氣的說，先捐了再說！

「行善不能等！」陳永聰表示，他很支持喜樂小兒麻痺關懷協會的「伯立歐家園」計畫，因為身心障礙者長期都是依靠父母的照顧，但父母會老、會生病，有必要為身心障礙者打造安老家園，但從2011年啟動籌建計畫，迄今才募到7000多萬，資金缺口還有1.1億元。他先前就義賣自己所畫的鹿港天后宮天上聖母、白沙屯天上聖母畫作，原本打算中秋節再來義賣蛋黃酥，但眼看「伯立歐家園」今年9月就要動工，他決定加碼捐出全新的轎車來義賣。

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陳永聰強調，全新轎車市價53.9萬元，他把起標價訂為48萬元，義賣所得全數捐給「伯立歐家園」，轎車義賣將在8月12日於二鹿京華喜宴會館舉辦的募款餐會上，希望能夠為「伯立歐家園」的動工助一臂之力。

不少民眾都好奇說，捐一部新車義賣，到底要賣多少蛋黃酥才能賺得回來？；對此，陳永聰說，「大約要5萬顆」。因為，今年原物料都上揚，他的蛋黃酥「凍漲」，繼續維持單顆45元的售價，因為他認為「以量制價，有賺就好」。雖然他今年中秋檔期的訂單還沒滿，但他認為「好事不能等」，就像他斜槓賣蛋黃酥以來，在中秋檔期捐出義賣蛋黃酥也有成千上萬顆，只因為蛋黃酥是中秋超人氣商品，既然要義賣，再忙也要拚到底！

彰化順興汽車老闆陳永聰斜槓賣起蛋黃酥，熱心公益的他也會義賣蛋黃酥來幫助社福團體與機構。（資料照）

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