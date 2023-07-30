破洞？ 日月潭「九蛙疊像」8隻露出 颱風後水位不升反降2公尺

杜蘇芮颱風過後，日月潭水庫水位持續下降，「九蛙疊像」也有8隻浮出潭面，原因為何？引發各界關注。（圖由民眾提供）

2023/07/30 15:42

〔記者謝介裕／南投報導〕杜蘇芮颱風雖遠颺，但南投縣各地天氣仍不穩定，時晴時雨，惟日月潭水庫水位竟未升反降，今日水位來到746公尺的新低點，較颱風前748公尺滿水位狀態，整整少了2公尺，致潭中「九蛙疊像」也罕見地有8隻浮出水面，格外引人關注，水利署表示，因日月潭水庫濁水溪上流的水質過於污濁才暫時予以放流，以確保發電設施安全，並無缺水問題。

「九蛙疊像」係日月潭景點之一，更是日月潭有無缺水的重要指標，假使長期在水面下的九蛙一隻隻露出水面，便代表有水荒之虞，惟颱風挾帶豐沛雨量來襲，怎料，日月潭水庫蓄水率卻從前（28）天的9成8一直往下掉，迄今（30）日僅剩8成4，水位也降至746公尺的新低點。

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在日月潭從事捕撈的漁民，一見原先潛入水中的九蛙又逐一浮出潭面，最多還曾看到8隻露出後，對此怪象也感到納悶，有的還異想天開地表示，住家水塔若有滲漏問題便會缺水，難不成日月潭水庫也出現破洞？否則水位怎會直直落？

水利署集集攔河堰管理中心表示，日月潭壩堤結構完好，絲毫未受颱風影響，也絕無外界擔憂的破洞漏水疑慮，原因在於颱風來襲期間，因上游的集水區河水暴漲，致水質變得十分污濁，若貿然發電，污泥淤沙極可能造成發電機具設施受損，所以才會從仁愛鄉武界壩直接放流而不取水。

目前日月潭水庫水位雖較颱風前低，但有效蓄水量仍維持在1億萬噸左右的安全範圍，眼前絕無缺水問題，且武界壩在連續放流3天，達到排砂、清淤效果後，也將從今日午後開始展開蓄水靜置、取水等相關作業，估計明起日月潭水庫的水位便會持續回升，籲請外界放寬心，不要過度揣測、擔憂。

杜蘇芮颱風過後，日月潭水庫水位持續下降，「九蛙疊像」也有8隻浮出潭面，原因為何？引發各界關注。（圖由民眾提供）

據水利署監測資料顯示，日月潭水庫今（30）日有效蓄水量約8成4左右。（記者謝介裕翻攝）

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