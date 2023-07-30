竹田國中校長許金元退休前獲師鐸獎 獎金買股票贈學校

竹田國中校長許金元退休前獲得師鐸獎，獎金買股票送給學校。（記者葉永騫攝）

2023/07/30 12:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕112學年度屏東縣國中小校長交接典禮今天在縣府大禮堂舉行，縣長周春米除了感謝退休的校長外也期許新任、調任的校長都能在教育第一線達成目標，建構友善的學習、授業環境，而獲得師鐸獎的退休校長許金元臨別贈禮則是捐出一張中華電信公司的股票給竹田國中，讓學校能夠用運用股利嘉惠師生。

今年退休校長國中2人，分別為竹田國中許金元、崇文國中陳作忠、國小5人，為榮華國小邱坤玉、東興國小陳坤旺、羌園國小陳桂蘭、仁和國小馮厚美及全德國小張簡振豐；連任國中校長6人、國小校長21人；調任國中校長12人、國小校長19人；新任國中校長2人、國小校長5人，分別為高樹國中盧劍峰、滿州國中于福豪、三和國小陳昭廷、崎峰國小賴欣怡、全德國小李清偉、建興國小謝惠芬、僑德國小詹孟傑，共計65位校長。

請繼續往下閱讀...

在退休前獲得師鐸獎的竹田國中校長許金元，則是將師鐸獎的獎金10萬元、再加1萬多元買了一張中華電信公司股票贈送給竹田國中，認為中華電信的股利一年大約有5000元，可以提供學校自由運用，做為臨別的贈禮，相當的特別。

周春米在致詞中感謝退休校長奉獻教育工作的辛勞，奠定學校發展的穩固基石，亦為本縣教育發展札根良好的基礎，期盼未來能薪火相傳，繼續為縣府與教育界提供寶貴的經驗，並同時向連任、調任及新任校長們表達祝賀，期勉校長們能全力以赴、承擔責任，展現良善品格並發揮專業領導，帶領全校師生邁向嶄新的局面，並秉持著百年樹人的精神，努力培育下一代的人才。

縣長周春米頒發聘書給校長。（記者葉永騫攝）

屏東縣國中小校長舉行交接典禮。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法