嘉義縣觀課月閉幕 近2000人次參與

嘉義縣府教育處觀課月活動今天閉幕。（嘉義縣府提供）

2023/05/30 21:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府教育處提升教師課程專業能力，辦理觀課月活動，今天創新學院大禮堂辦理大師講座最終場暨閉幕典禮，邀請瑩光教育協會執行長藍偉瑩主講「提問是21世紀的關鍵能力」，百位國中小校長、主任及教師聆聽，瞭解提問在教育的重要性，總計6場大師講座與國教輔導團34堂公開課程，吸引近2000人次參與。

縣府教育處先前已邀請前教育部長吳清基、數位發展部長唐鳳、范信賢老師、仁宗浩老師及許峰源律師等進行大師講座，縣府教育處長李美華指出，「分享」與「對話」是教育不斷進步的動力，觀課月活動是教學專業平台的最佳詮釋，提供教師更多面向思考及精進，引領教師分享和嘗試更多教學策略與方法的改變，形塑更有溫度和多元教育環境，共搭教師支援網絡，達到教學共好的目標。

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藍偉瑩在講座中分享，課程中應透過有意義的對話讓學生知道，透過相互對談與聆聽，讓自己重新反思；而深入的提問，幫助學生跳脫傳統思維，挑戰既有框架，進而深入探討問題本質。開放式的提問亦能促進團隊合作溝通，鼓勵成員分享觀點和想法，讓多元思維相互碰撞，建立起共享目標和價值觀，提升教學團隊的效能和創造力，「提問」勢必是教育場域中每個人都需具備的能力。

縣府教育處教學發展科表示，國教輔導團觀課月活動，創造開放共好的學習環境，讓教師們能夠觀摩和學習優秀的教學方法和策略，將創新的教學方法應用到課堂，提升學生學習效果。

瑩光教育協會執行長藍偉瑩主講「提問是21世紀的關鍵能力」。（嘉義縣府提供）

瑩光教育協會執行長藍偉瑩主講「提問是21世紀的關鍵能力」時，參與者提問。（嘉義縣府提供）

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