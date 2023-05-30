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    基隆富貴市場海砂屋 拆除與否引爭議

    基隆富貴市場4樓為海砂屋，有立即危險。（記者盧賢秀攝）

    基隆富貴市場4樓為海砂屋，有立即危險。（記者盧賢秀攝）

    2023/05/30 20:55

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市富貴市場4樓鑑定為海砂屋，且耐震力不足有立即危險，已經封場2年，市府編列733萬追加預算要拆除。不過市府目前正委託專業技師評估，報告等到8月才出爐，是否要拆除出現爭議，市府說重新鑑定確屬危樓會立即拆，如果不一定要拆會研議以何方式重新營業。

    富貴市場已經40年了，1樓是零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。4樓里民活動中心天花板水泥塊剝落，鋼筋裸露嚴重，建築師專業鑑定為海砂屋，有立即性危險，目前整個市場已經封閉，住戶和攤商都已遷移。

    市議會昨審議733萬元拆除富貴市場追加預算，但拆與不拆議員有爭議。市議員藍敏煌、張顥瀚等認為，先前鑑定結果認為要立即拆除，新市長上任後，攤商不斷陳情，如果再做鑑定結不一樣，該如何解決？

    但議員呂美玲表示，地下室、1至3樓都正常，只有4樓天花板水泥剝落，修復只需數百萬元，拆掉要做什麼也都沒有規劃，如還堪用就不一定要拆，只要轉型發展，拆掉重蓋恐要好幾億。

    市府產發處長林鼎超說，富貴市場3月和攤商開協調會後，委請台灣省土木技師工會、台北市土木技師工會鑑定，報告8月出爐，鑑定結果如是危樓需拆除就拆除，如果不是一定要拆，會加強和地方溝通，看以何種方式來繼續經營。

    基隆富貴市場已經封閉，拆除與否議員意見分岐。（記者盧賢秀攝）

    基隆富貴市場已經封閉，拆除與否議員意見分岐。（記者盧賢秀攝）

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