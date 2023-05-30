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    週三受「瑪娃」影響各地易有陣雨 週六颱風遠離天氣回穩

    受颱風外圍環流影響，中央氣象局提醒，明日東北部地區及北部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，外出建議攜帶雨具。（資料照）

    受颱風外圍環流影響，中央氣象局提醒，明日東北部地區及北部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，外出建議攜帶雨具。（資料照）

    2023/05/30 21:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風瑪娃路徑朝北，以每小時4公里龜速進行，目前在鵝鑾鼻東南東方約450公里的海面上，今晚到明天（31）日是瑪娃離台灣最近的時候，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，週三北部及東部地區有短暫陣雨，東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，不過受颱風外圍環流影響，降雨、強風、長浪將持續至週六，外出建議攜帶雨具，並留心天候與路況。

    中央氣象局提醒，明日東北部地區及北部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及東部地區、東南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有短暫陣雨。明日基隆北海岸、南部、東半部、恆春半島沿海易有長浪發生，尤其東半部沿海易有6米以上浪高，請特別注意。

    溫度方面，週三北部高溫約為25到28度，其他地方落在26到32度之間，感受上溫暖微熱，至於低溫，各地預估在25到26度。

    天氣風險公司指出，因受颱風外圍環流影響，北、東北部易有局部大雨，而西半部沿海地區有較大的風勢及浪況發生，而預計瑪娃颱風會影響至週六，遠離台灣後天氣就會回穩。

    紫外線指數方面，週三西部離島的金門縣達到過量級，除了北部縣市及新竹縣市為高量級外，其他縣市為過量級。

    空氣品質方面，受降雨洗除作用影響，擴散條件佳，空氣品質多為良好到普通等級，晚起東北風可能挾帶微量境外臭氧移入，影響北部及離島地區；清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。

    空氣品質方面，環境風場轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面且易有雨，擴散條件佳，中部以南位於下風區，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    中央氣象局預報中心指出，中度颱風瑪娃以每小時4公里速度，以目前的狀況來看，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，不過外圍環流的降雨、強風、長浪將持續影響。（擷取自中央氣象局網站）

    中央氣象局預報中心指出，中度颱風瑪娃以每小時4公里速度，以目前的狀況來看，最快明天晚上就有機會解除「海上警報」，不過外圍環流的降雨、強風、長浪將持續影響。（擷取自中央氣象局網站）

    紫外線指數方面，週三西部離島的金門縣達到過量級，除了北部縣市及新竹縣市為高量級外，其於縣市為過量級。（擷取自中央氣象局網站）

    紫外線指數方面，週三西部離島的金門縣達到過量級，除了北部縣市及新竹縣市為高量級外，其於縣市為過量級。（擷取自中央氣象局網站）

    溫度方面，週三北部高溫約為25到28度，其他地方落在26到32度之間，感受上溫暖微熱，至於低溫，各地預估在25度。（擷取自中央氣象局網站）

    溫度方面，週三北部高溫約為25到28度，其他地方落在26到32度之間，感受上溫暖微熱，至於低溫，各地預估在25度。（擷取自中央氣象局網站）

    空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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