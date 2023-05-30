為飲料店攬客掀衣露點任揉奶 「小芸」1理由求快點刪照

連鎖手搖飲店「軍茶」位於台中一間加盟店找來女網紅「小芸」站台大玩情色梗，鹹濕照片在網上瘋傳掀熱議。（圖翻攝自推特）

2023/05/30 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖手搖飲店「軍茶」位在台中一間加盟店近日開幕，找來女網紅大玩情色梗攬客，「打卡摸奶」、「69性愛體位」樣樣來，一系列鹹濕照片在網上瘋傳，引發外界譁然。據悉，該名女網紅事後被警方送辦，並於推特發文請求大家刪除她在飲料店的露點照，還稱自己「不怕丟臉，只怕大家出事」。

台中市北區北平路上一家軍茶加盟店開幕，找來26歲女網紅「小芸」站台大玩情色梗，為攬客掀上衣任由男性顧客揉奶、脫褲大玩69、全裸跨坐顧客大腿上等不雅照在網上流出，引起熱議。隨著輿論延燒，軍茶總店第一時間勒令該加盟店停止營業7天，今天（30日）又發聲明稱已終止與涉事加盟主的合約。至於女網紅「小芸」，台中警方事後將其帶回偵辦，依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署法辦。

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另外，「小芸」也於29日深夜在推特發文表示，「大家注意！我不怕丟臉，只怕大家出事。是我的錯，怕大家也被請去警局喝茶，請大家馬上刪掉任何露點的照片，不管是不是藝術照！拜託大家，你們不能被我拖下水！求你們快點！」不過該推文今天已被刪除。

女網紅「小芸」在推特發文請求大家刪除露點照，但目前該推文已被刪除。（圖翻攝自推特）

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