瑪娃颱風緩步北上 林右昌：減少傷亡是首要任務

內政部長林右昌下午前往中央災害應變中心，主持第三次工作會報。（記者陸運鋒攝）

2023/05/30 16:38

〔記者陸運鋒／新北報導〕中颱瑪娃持續北上，中央災害應變中心昨三級開設，受影響最劇的宜蘭、花蓮及台東分別開設二、三級應變中心，內政部長林右昌今下午抵達應變中心，主持第三次工作會報時指出，暴風圈中心已進入巴士海峽，對於台灣東南部海面會有長浪、強風產生「減少人民傷亡是最首要任務」。

林右昌強調，幾個小時前花蓮就是有民眾不聽勸，把汽車開到海邊去撿拾漂流木，整輛車被海浪捲走，民眾自我安全意識還是非常重要的，請地方縣市警察局、海巡人員，務必加強勸導，必要時不用客氣勸離，該開單就開單「減少人民傷亡」。

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林右昌提醒，蘭嶼及綠島要特別注意強風，此外有幾點工作重點，包括多元管道去宣導，避免到海邊跟山區的活動、勸離觀浪的民眾、加強養殖魚業防護、以及注意海上作業、船隻的安全。

林右昌指出，瑪娃的颱風路徑目前是持續緩慢北上，後續的位置跟路徑，還是請氣象單位隨時保持警戒跟注意，雨量跟風勢的部分，應變中心也要及時向縣市政府提醒。

林右昌說，雖然看起來颱風不會登陸，但這個時候特別要提醒民眾，不要覺得不會進來就沒有關係，跑去海邊觀浪、到山上去玩，還是要提高警覺。

內政部長林右昌前往中央災害應變中心。（記者陸運鋒攝）

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