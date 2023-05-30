集集車站萌貓站長「龍蕉SUN」將卸任 粉絲不捨：連署留貓

南投縣集集車站貓站長「龍蕉sun」近日傳出將「卸任」，集集鎮公所26日發文證實，6/11後「龍蕉sun」將停止執勤，粉絲們得知訊息後直呼不捨。圖為「龍蕉sun」。（圖擷取自FB「集集jijix貓站長_龍蕉sun」）

2023/05/30 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣集集車站貓站長「龍蕉sun」上任一年多，近日傳出將「卸任」，集集鎮公所26日在粉專發文證實，6/11後「龍蕉sun」將停止執勤，粉絲們得知消息後直呼不捨，湧入粉專留言「連署留下貓站長！」

集集鎮公所26日在「龍蕉sun」的FB和IG粉絲專頁貼出公告，由於集集遊客中心將進行空間整修，考量空間、整體規劃等因素，決定於2023/06/11後停止貓站長執勤。公所也表示，感謝各位一年半來對站長的支持與疼愛，未來貓站長的IG及臉書將轉為個人使用經營，依然會不定期分享站長的生活點滴。

請繼續往下閱讀...

消息一出引發大批粉絲不捨，紛紛留言「寧可不要集集鎮長及集集車站站長，我要龍蕉站長」、「連署留下牠吧！！」、「已寫好（連署）留言至鎮長信箱以及寄送gmail到區公所內！」

此外，因文章內未提到「龍蕉sun」卸任後將何去何從，讓網友一度以為貓站長會無家可歸，小編也在留言補充說明，「龍蕉sun」本身有一個領養媽媽，平時沒上班時就會待在家，之後將繼續由領養媽媽照顧，粉專也會持續更新牠的生活點滴。

「龍蕉sun」的好友、高雄捷運的貓站長「蜜柑」也在貼文留言「謝謝龍蕉sun為大家帶來的歡樂，加油，永遠的站長-好朋友蜜柑」。「蜜柑」曾出席「龍蕉sun」的上任活動，兩隻貓的好交情讓網友們笑說「龍蕉sun乾脆來高雄橋頭陪蜜柑啦！」

「龍蕉sun」原為流浪貓，2021年由集集鎮公所和當地觀光工廠業者領養，並結合集集鎮特產火龍果、香蕉和溫暖的太陽（sun）將其取名為「龍蕉sun」，2022年1月成為集集車站站長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法